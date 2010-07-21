Erdoğan'a soru: Haberal babasının cenazesine katılabildi mi?

T24- Mehmet Tezkan Milliyet gazetesindeki köşe yazısında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısında referandum konuşması yaparken 12 Eylül döneminde öldürülen gençler için gözyaşı dökmesini ve onlara yapılan haksızlıkları ifade etme şeklini ele aldı.



Tezkan yazısında, 12 Eylül dönemini, yapılan haksızlıkların ve yaşanan idamların Ergenekon'dan yargılananlara yapılanlarla ne farkı olduğunu sorguluyor.



Mehmet Tezkan'ın 21 Temmuz 2010 tarihli ' Zannedersin ki AKP İdamı Kaldırıyor' başlıklı yazısı şöyle:



Başbakan 12 Eylül’de idam edilenler için 30 yıl sonra gözyaşı döktü.. Nevzat Çelik’in şiirini,Mustafa Pehlivanoğlu’nun darağacına giderken ailesine yazdığı veda mektubunu okudu...

Sesi titredi, gözleri yaşlandı.. Kendini dinleyen AKP milletvekillerinin de gözleri doldu.. Uzun uzun alkışladılar..

* * *

Zannedersin ki AKP idamı kaldırdı.. Referandumda idam oylanacak..

Zannedersin ki Meclis’te tarihi günler yaşanıyor..

Zannedersin ki Başbakan idam kalksın diye gözyaşı döküyor.. İdam cezası olmasın diye yaşı büyütülerek asılan Erdal Eren’i gündeme getiriyor.. İdam kalksın diye idam edilenlerin son mektuplarını okuyor..

Zannedersin ki Anayasa bunun için değiştirildi.. Bu ülkede kimse asılmasın diye.. Yaratılmak istenen hava bu..

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Gerçek şu..

İdam kalkalı 8 yıl oldu.. DSP-MHP-ANAP üçlü koalisyonu döneminde kalktı.. Türkiye o ayıptan çoktan kurtuldu..

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İdamın kalktığını biliyoruz maksat o değil, 12 Eylül’ün haksızlıklarıyla, 12 Eylül’ün zulmüyle hesaplaşmak deniliyorsa..

Hedef işkencecilerden hesap sormaksa..

İnsanlara bu zulmü yapanların yakasına yapışmaksa..

Yani başta Kenan Evren’in..

Bir hatırlatma yaparım..

AKP sıralarından Çankaya’ya çıkan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül geçen yıl Köşk’te Kenan Evren’i ağırlamadı mı?

Evren, geçen yıl 12 Eylül cuntasının lideri değildi de bu yıl mı oldu..

Köşk’te ağırlandığında zulmeden değildi de bu yıl mı zulmeden oldu..

Sorum şu..

Anayasa değişikliği kabul edilirse 13 Eylül günü Evren’in yakasına yapışılacak mı?

Yooo...

* * *

Maksat o da değil 12 Eylül Anayasası’nı değiştirmek deniliyorsa.. AKP’nin kendi dağıttığı kitapçıkta şöyle yazıyor.

“Son 28 yılda 16 kez, 85 maddesi ile başlangıç kısmında değişiklik yapılmış olan 82 Anayasası iç tutarlılığını kaybetmiş, toplumun ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelmiştir.”

* * *

(Bu sözlerden şunu da anlıyoruz..

Demek ki, AKP’ye göre 12 Eylül Anayasası’nın 1980’lerde iç tutarlılığı varmış..)

12 Eylül kuralı bugün de geçerli

Başbakan konuşmasında zulümlerin, işkencelerin, insanlık dışı uygulamaların en yakın şahitlerinden birinin Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay olduğunu söyledi..

O günkü zulüm ortamını anlatırken şu örneği verdi:

‘Ertuğrul Günay’a 12 Eylül’de hapisteyken vefat eden babasının cenazesine katılmasına bile izin verilmedi.’

* * *

Aklıma Ergenekon davasında tutuklu Başkent Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal geldi..

81 yaşındaki babası altı ay önce vefat etti.. Cenazesine katılmasına izin verilmedi..

Aklıma Doç. Dr. Ümit Sayın geldi.. Ölüm döşeğindeki 85 yaşındaki annesini son kez görmek istedi ama izin verilmedi..

Kuddusi Okkır’a ne diyelim?

Tutukluyken kanser oldu, tedavisine doğru dürüst izin verilmedi.. Eridi, bitti suçunun ne olduğunu bile öğrenemeden öldü..

30 yıl önceden bir örnek daha..

Başbakan 12 Eylül dönemini anlatırken şu örneği verdi..

Dedi ki; Necdet Adalı’yı yargılayan mahkeme reisi Adalı’nın masum olduğunu iddia etti, karara şerh koydu ancak fayda etmedi..

Bugün de benzer bir durum var.. Birçok tahliye talebini o kişiyi yargılayan mahkemenin reisi haklı buluyor, karara şerh koyuyor ama fayda etmiyor..

Böyle ordu dünyada yok..

Hafife alınacak bir durum değil.. Mesele çok ciddi..

Vahim..

Bir ordu düşünün.. O ordunun kara gücünü gözünüzün önüne getirin..

Başında Kara Kuvvetleri Komutanı var.. (Bir ay sonra Genelkurmay Başkanı olacak.)

O komutana bağlı..

6. Kolordu Komutanı, 8. Kolordu Komutanı, Zırhlı Tümen Komutanı, Kara Harp Akademisi Komutanı, 2. Ordu Kurmay Başkanı yargılanıyor..

Deniz Kuvvetleri’ni düşünün..

Kuzey Deniz Saha Komutanı, Güney Deniz Saha Komutanı, Foça Çıkarma Gemileri Komutanı, Hücumbot Filo Komutanı, Akdeniz Bölge Komutanı, Denizaltı Filo Komutanı yargılanıyor..

Daha aşağılara inmeyeyim..

Görevdeki 28 paşa sanık sandalyesindeymiş..

Trafik suçundan değil, darbe planlamaktan yargılanacaklar.. Balyoz dışındaki davalara da bakarsak, oooo...

3. Ordu Komutanı bile yargılanıyor.. Terör örgütünü yönetmekten..

* * *

Sorum net; dünyada böyle bir ordu var mı?

Başbuğ ne der acaba..

Allah’tan savaş tehlikesi yok..

