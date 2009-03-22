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Erdoğan'a 'Son Halife' ünvanı

Başbakan, dün seçim çalışması için gittiği Elazığ'da partililer tarafından 'Hoşgeldiniz Son Halife' pankartıyla karşılandı

22 Mart 2009 02:00

Başbakan Erdoğan, dün Elazığ'da partililer tarafından 'Son Halife' pankartıyla karşılandı

Başbakan Erdoğan, İstanbul'da metrobüsün Zincirlikuyu-Söğütlüçeşme hattını hizmete soktuğu törende partililer tarafından "Son Osmanlı Padişahı 1. Recep Tayyip Erdoğan Kadıköy'e Hoşgeldin" döviziyle karşılanmıştı. Bu pankart oldukça tartışılmıştı. Erdoğan dün de Elazığ'da partililer tarafından 'Son Halife' pankartıyla karşılandı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Elazığ’a özel bir uçakla geldi. Erdoğan'ı, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, AKP Genel Başkan Yardımcısı Necati Çetinkaya, milletvekilleri ve partililer karşıladı. Erdoğan seçim otobüsü ile havaalanından kent merkezine gelmek için Karşıyaka Mahallesi’nden geçerken bir grup genç tarafından, ‘Hoş geldin son Halife. Karşıyaka Mahalle Teşkilatı’ yazılı parkatı açıldı.

Boş alanlar kamyonla dolduruldu

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşma yapacağı İstasyon Meydanı, tamamen dolmayınca partililer, meydanın boş kalan kısmına kamyon dizdi. Başbakan gelmeden yapılan bu perdeleme sırasında vatandaşlar da kamyonlara çıkarak miting alanındaki yerlerini aldılar. Özel harekat timleri de çevrede sıkı önlem aldı.

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