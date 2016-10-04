Erdoğan'a şiir yazan Alman komedyen hakkındaki soruşturma durduruldu

Mainz Savcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki şiiri nedeniyle Alman komedyen Jan Böhmermann'a yönelik başlatılan soruşturmanın durdurulduğunu açıkladı.

Ne olmuştu?

Mainz Savcılığı daha önce yaptığı açıklamada Böhmermann'ın Erdoğan'la ilgili şiiri nedeniyle kendilerine 20 kişisel suç duyurusunun yapıldığını belirtmişti.

Savcılık Böhmermann hakkında Alman Ceza Kanunu'nun 'Yabancı devlet adamına hakaret etmek' suçunu düzenleyen 103. maddesi uyarınca soruşturma başlatmıştı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel şiirin tepki çekmesinin ardından dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'yla telefon görüşmesi yaparak, şiir metninin‚ kasıtlı olarak kırıcı bir biçimde' kaleme alındığını belirtmişti.

Alman medyasında yer alan haberlere göre Merkel bu adımıyla Türk hükümetini yumuşatmayı amaçlıyordu. Ancak bu olmadı.

Medyada Merkel'in Davutoğlu'na yönelik görüşmeyle, Böhmermann'ı yargılamış olduğu eleştirisi dile getirildi.