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'Erdoğan'a şantaj kaseti Zapsu’nun elinde'

İkinci Ergenekon iddianamesinde, Cüneyd Zapsu ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan arasında şantaj ilişkisi olduğu öne sürüldü.

26 Mart 2009 02:00

İkinci Ergenekon iddianamesinde, Cüneyd Zapsu ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan arasında şantaj ilişkisi olduğu yer alıyor.

İkinci Ergenekon iddianamesinde, emekli Orgeneral Şener Eruygur’un bilgisayarından çıktığı ileri sürülen dokümanlar da delil olarak yer aldı. Bu belgelerden "Temalar" başlıklı dosya içerisinde, Cüneyd Zapsu’nun elinde Başbakan Tayyip Erdoğan’a şantaj kasetleri bulunduğu ileri sürülüyor. İddianamede, 5 Kasım 2003 görüşmesinden çıkarılan "Temalar" başlığı altında şu ifadelerin yer aldığı belirtildi: "Cüneyt Zapsu ile Tayyip Erdoğan arasında şantaj ilişkisinin olduğu, Cüneyt Zapsu’nun Başbakanı şantaja tabi tuttuğunu, bu sayede istediği çizgide tutabildiğini, Cüneyt Zapsu’nun önemli bir ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) ajanı olduğu, Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’de Amerika İstanbul Başkonsolosluğu’nda yapılan bir toplantıda, önüne harita planı konduğu ve Tayyip Erdoğan’ın bu planı not aldığı, Türkiye’de uygulayacağı her şeyin dikte ettirildiği, bu bilgilerin de kaset olarak Zapsu’nun elinde olduğu, bahse konu şantaj kasetinin elde edilmesi ve sonrasında iktidar partisinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi için kullanılması gerektiği..."

’Başbakan sara hastası raporu Yaşar Paşa aldı’

"2175 Başbakan’ın sara hastalığı" isimli media player dosyasında "5.46" dakikalık bir ses kaydı bulunduğu, ses kaydında "Osman isminde bir şahsın konuştuğu, karşı şahsın ismini söylemediği, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın sara hastası olduğuyla ilgili konuyu sorduğu, Osman’ın da bu bilgileri, Tayyip Erdoğan hastalandığında, Yaşar Paşa’nın hastaneye gelerek aldığını ve Cumhurbaşkanına da verdiğini anlattığı" vurgulandı.

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