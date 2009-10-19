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Erdoğan'a Pakistan Devlet Nişanı verilecek

19 Ekim 2009 16:54

Pakistan Devlet Başkanı Asıf Ali Zerdari, Başbakan Erdoğan'a Pakistan devletinin en büyük ödülü olarak kabul edilen devlet onur nişanını verecek.
     Pakistan Devlet Başkanlığının, 25-26 Ekim tarihlerinde resmi bir ziyaret amacıyla Pakistan'a gelecek olan Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili yayımladığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan ile Türkiye arasındaki politik ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunmasının yanı sıra, Pakistan'ın uluslararası platformda destekçisi ve savunucusu olması sebebiyle bu ödüle layık görülmüştür" denildi.
     Ödül, cumhurbaşkanlığı sarayında düzenlenecek olan törenle, Devlet Başkanı Asıf Ali Zerdari tarafından Erdoğan'a verilecek.
     Başbakan Erdoğan'ın resmi ziyaretinde, Pakistan Başbakanı Yusuf Rıza Gilani ile iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla bir dizi anlaşmaların yapılması bekleniyor.
     Ayrıca, Başbakan Erdoğan, Pakistan gezisi kapsamında 2005 yılındaki depremde büyük hasar gören Keşmir Özerk Yönetimi'nin başkenti Muzafferabad'ı ziyaret edecek.

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