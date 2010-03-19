Erdoğan'a pabuç atmanın cezası

T24 - İspanyol savcılığı, Başbakan Erdoğan'a ayakkabı atan gencin sınır dışı edilmesini talep etti. Tutuklu olarak yargılanacak 27 yaşındaki Hocman Joma hakkında, uluslararası bir kişiliğe saldırı ve güvenlik görevlilerine karşı koyma suçlamalarından toplam 3 yıl 8 ay hapis cezası talep ediliyor.



İspanyol savcılığı, Sevilla kentindeki Kültürlerarası Nodo Vakfı tarafından 22 Şubat'ta ödüllendirilen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a, belediye binasının önünde aracına bineceği sırada ayakkabı atan Hocman Joma adlı Suriye uyruklu gencin sınır dışı edilmesini talep etti.



Sevilla savcılığı, mahkemeye sunduğu iddianamede, tutuklu olarak yargılanacak 27 yaşındaki Joma hakkında, uluslararası bir kişiliğe saldırı ve güvenlik görevlilerine karşı koyma suçlamalarından toplam 3 yıl 8 ay hapis cezası talep ederken, İspanyol ceza yasasının 89. maddesi uyarınca cezalandırmanın hapis yerine sınır dışı etmeyle mümkün olabileceği belirtildi.



Savcılık ayrıca, Joma'nın sınır dışı edilmemesi halinde çarptırılacağı ceza süresince kamuyla ilişkin olarak herhangi bir yerde seçilme hakkının elinden alınmasını ve 5 ay boyunca günlük 10 Euro para cezası ödemesini talep etti.



Savcılık, Başbakan Erdoğan'ın herhangi bir suçlamada bulunmamasından dolayı Joma hakkındaki "hakaret" ile ilgili suçlamayı kaldırdı.