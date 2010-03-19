T24 LogoT24 Logo
Dünya

Erdoğan'a pabuç atmanın cezası

İspanyol savcılığı, Başbakan Erdoğan'a ayakkabı atan gencin sınır dışı edilmesini talep etti.

19 Mart 2010 02:00

T24 - İspanyol savcılığı, Başbakan Erdoğan'a ayakkabı atan gencin sınır dışı edilmesini talep etti. Tutuklu olarak yargılanacak 27 yaşındaki Hocman Joma hakkında, uluslararası bir kişiliğe saldırı ve güvenlik görevlilerine karşı koyma suçlamalarından toplam 3 yıl 8 ay hapis cezası talep ediliyor.

İspanyol savcılığı, Sevilla kentindeki Kültürlerarası Nodo Vakfı tarafından 22 Şubat'ta ödüllendirilen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a, belediye binasının önünde aracına bineceği sırada ayakkabı atan Hocman Joma adlı Suriye uyruklu gencin sınır dışı edilmesini talep etti.

Sevilla savcılığı, mahkemeye sunduğu iddianamede, tutuklu olarak yargılanacak 27 yaşındaki Joma hakkında, uluslararası bir kişiliğe saldırı ve güvenlik görevlilerine karşı koyma suçlamalarından toplam 3 yıl 8 ay hapis cezası talep ederken, İspanyol ceza yasasının 89. maddesi uyarınca cezalandırmanın hapis yerine sınır dışı etmeyle mümkün olabileceği belirtildi.

Savcılık ayrıca, Joma'nın sınır dışı edilmemesi halinde çarptırılacağı ceza süresince kamuyla ilişkin olarak herhangi bir yerde seçilme hakkının elinden alınmasını ve 5 ay boyunca günlük 10 Euro para cezası ödemesini talep etti.

Savcılık, Başbakan Erdoğan'ın herhangi bir suçlamada bulunmamasından dolayı Joma hakkındaki "hakaret" ile ilgili suçlamayı kaldırdı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24