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Erdoğan'a 'Mümtaz Şahsiyet' ödülü

Kuveyt'te temaslarda bulunan Başbakan Erdoğan'a, ‘İslam Dünyası Mümtaz Şahsiyet’ ödülü verildi...

11 Ocak 2011 02:00

T24 - Yaklaşık 400'den fazla işadamıyla Kuveyt'te temaslarda bulunan Başbakan Erdoğan'a, ‘İslam Dünyası Mümtaz Şahsiyet’ ödülü verildi.

Şeyh Fahd el-Ahmed Uluslararası Hayır İşleri Ödülü Kurulu, Başbakan’ı ‘Sözü fiile, eyleme çeviren bir insan’ olarak tanımladı. 

Törendeki konuşmasında “İnsanlara hizmetimiz dokunduysa, şereflerin en büyüğü budur” diyen Erdoğan İsrail'i eleştirdi.

Erdoğan, “Sen insanları öldüreceksin, uluslararası sularda korsanlık yapacaksın, tarlasında çalışanı öldüreceksin, sonra bir konuşunca eleştireceksin. Susmadık, susmuyoruz, susmayacağız” dedi.

Başbakan, konuşmasında Müslümalara yönelik önyargılar bulunduğunu da belirtti..

Bu arada Kuveytli yetkililerle yapılan görüşmelerde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bu ülkede bir ofis açmasına yönelik olumlu mesajlar verildiği belirtildi.


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