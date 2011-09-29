-Erdoğan'a Makedonya'da sevgi gösterisi ÜSKÜP (A.A) - 29.09.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün başlayan 2 günlük Makedonya ziyareti ülke genelinde coşku uyandırdı. Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla Makedonya İçişleri Bakanlığı geniş güvenlik tedbirleri aldı. Üsküp havaalanını şehir merkezine bağlayan otoyolda her 50 metrede bir nöbet tutan özel eğitimli komandolar Başbakan Erdoğan'ın korteji geçene kadar çevrede kuş uçurtmadı. İçişleri Bakanlığı yetkilileri Başbakan Erdoğan için alınan güvenlik önlemlerinin en üst düzeyde VIP misafirlere uygulanan düzeyde olduğunu bildirdi. Otoyol kenarlarındaki büyük ilan panolarında da Türkçe ve Makedonca "Sayın Başbakanımız kardeş ülkemize hoşgeldiniz" yazılı afişler dikkat çekti. "Hoşgeldin Erdoğan" yazılı pankartların asıldığı başkent Üsküp'ün Türk çarşında da Erdoğan'ın ziyareti büyük heyecan uyandırdı. Üsküp'teki Osmanlı mirası Türk çarşısında esnaf ve halk Başbakan Erdoğan'ın ziyaretine umutla bakıyor. Hafız Adem, "Makedonya Türkleri'nin ezildiğini" dile getirerek, üniversitelerde Türkçe eğitim olmadığını bu yüzden gençlerin ana dillerini unuttuğunu söyledi. Başbakan Erdoğan'dan okullar için Türkçe kitaplar isteyen Hafız Adem, "Türkiye bizi kurtarsın, yardım bekliyoruz" diye konuştu. Türk çarşısında döviz bürosu işleten Ramadan Şaban ise, Makedonya'da ekonominin durumunu "berbattan öte" diye niteleyerek Türk yatırımcıların ülkeye daha fazla ilgi göstermeleri gerektiğini dile getirdi. Makedonya hükümetinin Yunanlı yatırımcılara gösterdiği ilgiyi Türk yatırımcılara göstermediğini ileri süren Şaban, Başbakan Erdoğan'ın bu sorunu gündeme getirerek çözmesini istedi. Şaban, "Erdoğan çok güçlü biri. Onun hakkında görüşlerimiz son derece olumlu" diye konuştu. Geçimini ayakkabı boyacılığı yaparak sağlayan Faik Cemal de işsizliğin Makedonya'da en büyük sorun olduğunu dile getirerek, özellikle Türkler arasındaki işsizlik oranının çok yüksek olduğunu söyledi.