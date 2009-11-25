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Erdoğan'a Libya'da sıcak karşılama

Erdoğan, Bakanlar ve kalabalık bir heyetle gittiği Libya'da Başbakan Baghdadi ve Kaddafi ile görüştü.

25 Kasım 2009 02:00

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, elliye yakın bürokrat, iki yüze yakın işadamı ve bazı bakanların da eşlik ettiği kalabalık bir heyetle gittiği Libya'da Başbakan Baghdadi ve Kaddafi ile görüştü.

Erdoğan Kaddafi'nin çadırında FOTO GALERİ

Libyalı yetkililer tarafından verilen bilgiye göre son yıllarda Libya'ya gelen en kalabalık üst düzey yabancı heyet olma özelliğini taşıyan önemli ziyarette Erdoğan, ilk olarak Libya Başbakanı Baghdadi ile görüştü. Dün 10:30'da başlayan, bir saat sürmesi planlanan ancak üç saati aşan bu görüşmede bugün imzalanması planlanan anlaşmaların son pürüzlerinin giderildiği ve iki ülkenin Afrika’daki diğer ülkelere yönelik politikaları üzerinde konuşulduğu bilgisine ulaşıldı.

Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Enerji Bakanı Taner Yıldız'ın da katıldığı Erdoğan-Kaddafi görüşmesi de hem planlanandan hem de şimdiye kadar yapılan toplantılardan oldukça farklı gelişti.

Erdoğan'ı kapıda karşıladı

Son zamanlarda Libya'yı ziyaret eden; Rusya Lideri Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy ve ABD Dışişleri Eski Bakanı Condoleezza Rice gibi önemli isimlerin uzun süre bekletilmesine rağmen Kaddafi, Erdoğan'ı kapıda karşıladı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan onuruna verilen yemek öncesinde iki lider Libya'da müze gezdi.

Vize kalkıyor

T24'ün elde ettiği bilgiye göre, yarın dört ya da beş alanda anlaşma imzalanacak. İki ülke arasında vizelerin karşılıklı olarak kaldırılması için anlaşma bugün imzalanıyor. Ayrıca yatırım işbirliği, tarım ve balıkçılık, yatırımların karşılıklı teşviki alanlarında da anlaşmaların imzalanması bekleniyor.

Libya, geçtiğimiz yıllarda terörizmi destelediği gerekçesiyle  batılı ülkelerin ambargosu altındaydı. Son on yılda, ambargonun kalkmasıyla, en büyük petrol ve doğalgaz rezervlerinden birine sahip olan ülke varlıklarını satarak önemli ölçüde gelir elde etti. Bu nedenle, ülkede konut ve altyapı alanında önemli yatırımlar yapılıyor.

Afrika’da siyasi güç arayışı içinde olan  Libya, Afrika Birliği’nin başkanlığını da yürütüyor. Libya’nın diğer Afrika ülkelerine 10 milyar dolar düzeyinde yardım yaptığı ve kıtadaki etki alanını genişletmeye çalıştığı dış politika uzmanları tarafından dile getiriliyor.

Türk bankalarının mektupları kabul edilecek

Libya’da yatırım yapan şirketleri sevindirecek başka bir imza ise, Türk bankaları tarafından verilen teminatların Libya tarafında kabul edilmemesi sorununu sonlandırıyor. Bu anlaşma ile Libya makamları, Türk bankaları tarafından verilecek mektupları kabul etmeye başlayacak. Anlaşmanın, Libya Arap Türk Bankası ile kamu bankalarının mektuplarının doğrudan kabul edilmesine, özel bankalar tarafından verilecek teminatların ise Türkiye’de ikinci bir onayda geçtikten sonra kabul edilmesine dayandığı açıklandı.

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