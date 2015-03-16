Erdoğan'a kına gönderen şehit babası beraat etti

Diyarbakır'da, 16 Kasım 2013 tarihinde Kürt şarkıcı Şivan Perver ile kucaklaştığı için dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla 1 yıl hapis cezasına çarptırılan ancak cezası 5 yıl süreyle ertelenen şehit babası Mehmet Gençer, bu kez Erdoğan'a kına gönderdiği için yargılandığı Kırıkkale 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada beraat etti.

Savunmasında 'kına göndermek suç mu?' diyen şehit babası ve Şehit Aileleri Federasyonu eski Başkanı Mehmet Gençer, 14 Temmuz 2014 tarihinde eşi Nebahat Gençer ile birlikte Kırıkkale Postanesi'ne giderek, elindeki poşette bulunan ve hacdan getirdiğini söylediği 1 kilo kınayı Erdoğan'ın İstanbul'daki ev adresine gönderdi. Gençer açıklamasında, "Bu yasa ile Hükümet'in T.C. Devleti'ni terör örgütü PKK ile muhatap etmişlerdir" diyerek basın açıklamasında da bulundu. Gençer için Erdoğan'ın ev adresine gönderdiği kınanın hakaret kastı içerdiği gerekçesiyle Kırıkkale 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir kamu davası daha açıldı.

Türk milletinin davası

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, davanın bugün yapılan ikinci duruşmasına Mehmet Gençer, yanında eşi Nebahat, çocukları Ferhat, Soner ve gelini Handan, avukatı Yavuz Kuzucu ile birlikte geldi. Hakim Timur Demir başkanlığındaki mahkemenin ikinci duruşmasında tanıklar da dinlendi. Hakim Demir sanığın beraatine karar verdi. Mahkeme çıkışı müvekkilinin beraat ettiği kararını açıklayan Avukat Yavuz Kuzucu, "Bu dava sadece Mehmet Gençer ağabeyimizin yargılandığı bir dava değil. Bu davayı, Türk milletinin yargılandığı bir dava olarak görüyorum. Davanın neticesinde müvekkilim Mehmet Gençer beraat etti. Hala bir yerlerden emir almayan bağımsız, tarafsız hakimlerimizin olduğunu görmek bizler için mutluluk verici. Beraat kararını veren hakim ile ilgili yakında 'paralelci' denip, görev yeri değişirse şaşırmayalım. Buradan her türlü baskıya rağmen beraat kararı veren değerli hakimimize teşekkür ediyorum. Bu dava Türk milletinin davasıdır. Mevcut iktidarın PKK'ya vermiş olduğu tavizler, tüm Türk milletini olduğu gibi özellikle yakınlarını, bu ülkenin birlik ve bütünlüğü için şehit vermiş yakınlarını da çileden çıkarmıştır" dedi.

PKK silah bırakacak diye kandırmaktadır

Şırnak'ta PKK tarafından 1994 yılında şehit edilen Deniz Piyade Astsubay Serhat Gençer'in babası Mehmet Gençer, beraat kararıyla ilgili olarak, "Ne yazık ki PKK silah bırakacak masalı anlatılıyor. 'PKK yurt dışına çıkacak' masalları ile halkı uyutuyorlar. Çözüm diye halkı kandıranlara Karayılan cevabını vermiştir. Karayılan 'kesin kararlar alınmadıkça, isteklerimiz yerine getirilmedikçe silah bırakmayız' demektedir. AKP bu yolda halkı kandırmaktadır. Ben buradan şehit babası olarak halkıma sesleniyorum. Ey millet; merhum Mehmet Akif'in ifadesiyle 'uyanın artık uyanın'. Eğer bugün susuyorsak, korkup bir kenara siniyorsak, dünü ve yaşananları unutuyorsak, yarın için mücadele etmiyorsak, ülkenin sömürülmesine göz yumuyorsak, ulusal namusumuz ve şerefimizle, bayrağımız ayaklar altına alınırken hiçbir şey olmamış gibi, normal hayatımıza devam ediyorsak, sözün bittiği yerdeyiz. Demek ki bundan sonrası bizim için ölümdür" diye konuştu.

MHP'den aday adayı oluyor

Şehit Babası Mehmet Gençer, bir süre önce Ankara'da şehit ailelerinin toplanarak kendisini davet ettiklerini de hatırlattığı açıklamasında, "Benim milletvekili adayı olmamı istediler. Bir şehit babası olarak, milletvekili olarak Meclis'te bir şehit babasının bulunmasını arzu ettiklerini söylediler. Özellikle MHP aday olmamı istedi. Gönlümüzde olan da oydu. Ankara 1'inci Bölgeden milletvekili aday adaylığı için yarın gidip müracaat edeceğim. Başbakana Sayın Erdoğan'a kına gönderen Mehmet Gencer, MHP'den Milletvekili aday adayıdır" diye konuştu.