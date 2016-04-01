"Erdoğan'a Japon nükleer teknolojisini önerdiğim için pişmanım, terör riski olan bir ülke nükleer santralden vazgeçmeli"

Fukuşima nükleer santral felaketi yaşandığında Japonya Başbakanı olan Naoto Kan, Japon nükleer teknolojisini Türkiye’ye önerdiği için pişman olduğunu belirtti. Kan, “Erdoğan’a Japon nükleer teknolojisini tavsiye ettiğime pişman oldum. Türkiye gibi sismik ve terör riski olan bir ülke nükleer santralden vazgeçmeli” dedi. Japonya’nın, Sinop’taki nükleer santral projesini Türkiye ve Fransa ile birlikte hayata geçirmesi planlanıyor.

11 Eylül örneği

Japonya gibi Türkiye’nin de güçlü sismik bir bölgede yer aldığına da dikkat çeken Naoto Kan, “Bunun yanı sıra terör tehdidi tehlikesini de düşünmeli. Mesela 11 Eylül saldırılarını hatırlayalım. Teröristler, bir uçakla Dünya Ticaret Merkezi’ni yerle bir etti. Aynı şeyi bir nükleer santrale de yapabilirler. Bu nedenle nükleer santrallerin yüzde yüz güvenliğinin garanti edilmesi oldukça zordur” dedi.

2023'e üç nükleerli Türkiye

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2023 hedefleri arasında ‘üç nükleer santralli bir Türkiye’ olduğunu söylemişti. Erdoğan, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’na yaptığı bir ziyaret sırasında da Fukuşima nükleer kazasından bahsederken, “Japonya’da bir olay yaşandı diye bütün insanlığı farklı yerlere taşımanın anlamı yok” diyerek, nükleer enerjiyi Türkiye’ye getirme iradesini yinelemişti.

Ne olmuştu?

Japonya’da, 11 Mart 2011′de 9.0 büyüklüğündeki depremin ardından 20 bin kişinin ölümüyle sonuçlanan tsunaminin etkisiyle Fukuşima Nükleer Santrali’ndeki reaktörlerde çatlaklar meydana gelmiş ve radyoaktif sızıntı kilometrelerce alana yayılmıştı.

Uzmanların, Çernobil felaketinin ardından en büyük ikinci nükleer kaza olarak nitelediği bu olayın ardından ise yüz bini aşkın kişi yaşadığı yeri terk etmek zorunda kalmış, 50 milyon kişi bundan etkilenme riskiyle karşı karşıya kalmıştı.