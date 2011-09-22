Erdoğan'a İsrailli gazeteciden soru: İsrail halkıyla ilgili ne düşünüyorsunuz?

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Genel Sekreter Ban'ın yemeği

Başbakan Erdoğan, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un 66. dönem BM Genel Kurulu üst düzey toplantılarına katılan ülkelerin heyet başkanları onuruna verdiği yemeğe katıldı.Erdoğan, BM'den Türkevi'ne yürüyerek giderken, Türkevi'ne girişi sırasında İsrail'li bir gazeteci hamle yaparak soru sormak istedi.Başbakanlık korumaları çantasını aradıktan sonra, gazeteci ''İsrail halkı ile ilgili ne düşünüyorsunuz?'' sorusunu sordu.Erdoğan, soruya şu yanıtı verdi:''Uluslararası sularda yapılan vahşi bir katliamdan sonra, İsrail halkına değil, İsrail yönetimine söyleyecek sözüm var. Özür dileyecekler, tazminatı ödeyecekler, bunun yanında tabii Gazze'ye olan ambargoyu kaldıracaklar. Yoksa bizim İsrail halkıyla bir sorunumuz yok. Sorun kendi içinde barışık olmayan İsrail yönetimiyledir. Bunun dışında söyleyecek bir şeyimiz yok.''Öte yandan Genel Sekreteri Ban'ın ev sahipliği yaptığı yemeğe BM'ye üye 193 ülkenin liderleri ve heyet başkanları katıldı. Başbakan Erdoğan yemek öncesinde çeşitli ülkelerin liderleriyle ayaküstü sohbet etti.İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu'nun da katıldığı yemeğin başında BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun konuşma yaptı.ABD Başkanı Barack Obama da BM'nin bulunduğu ev sahibi ülke olarak yaptığı konuşmada, yemeğe katılan tüm liderleri selamladı.Yemeğin ardından BM'de ikili görüşmelerine devam edecek olan Başbakan Erdoğan bu akşam BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ile de görüşecek.