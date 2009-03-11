Erdoğan'a İsrail ve Obamalı soruyla protesto

Bir kadın, Malatya'da Başbakan'ı 'İsrail'e destek vererek Gazze'yi vurdurdunuz, Obama'ya destek vererek nereyi vurduracaksınız?' diye eleştirdi



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Malatya mitingden sonra Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda 50 ayrı hizmetin açılış törenine katıldı. Başbakan sahnede plaket verirken bir bayanın sözlü protestosuyla karşılaştı.



Toplu açılış için kapalıspor salonunda düzenlenen törene eşi Emine Erdoğan ile katılan Başbakan Erdoğan, törende, geçtiğimiz aylarda Erzincan'da şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Selim Kabadaş'ın isminin TOKİ tarafından Beydağı'nda yaptırılan sağlık ocağına verilmesi nedeniyle şehidin ailesine berat verildi. Başbakan Erdoğan, Jandarma Uzman Çavuş Selim Kabadaş'ın ailesiyle sahnede bir süre sohbet etti.



Bu esnada salonda bulunan bir kadın ``İsrail'e destek vererek Gazze'yi vurdurdunuz, Obama'ya destek vererek nereyi vurduracaksınız?'' diyerek bağırdı. Salon bir anda buz keserken, korumalar 2 kişi olduğu öğrenilen kadınları hemen salondan dışarı çıkardı. Salonda kısa süren soğuk sessizliğin ardından tören kaldığı yerden devam etti.



Kapalı spor salonunda düzenlenen tören, hizmetlerin toplu açılışıyla sona erdi. Tören daha sonra tüm hizmetlerin ortak açılışıyla sona erdi.



Başbakan Erdoğan, daha sonra yapımı tamamlanan Malatya Belediye binasına geçerek kısa bir ziyaret gerçeklerştirdi. Erdoğan'a burada Malatya'nın yöresel yemeklerinden ikram edildiği öğrenildi.



Başbakan Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra havayoluyla Malatya'dan ayrıldı.