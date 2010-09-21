-ERDOĞAN'A İSPANYA'DA AYAKKABI FIRLATILMASI MADRİD (A.A) - 21.09.2010 - Şenhan Bolelli - İspanya'nın Sevilla kentinde 22 Şubatta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a ayakkabı fırlatan Hokman Joma adlı 27 yaşındaki Suriyeli gence verilen 3 yıllık hapis ve 408 avro para cezaları onaylandı. Sevilla Mahkemesi'nin geçtiğimiz 30 haziranda verdiği karara Hokman Joma'nın avukatı Luis Ocana'nın itirazı üzerine bugün toplanan Yüksek Mahkeme, önceden verilen cezaları onayladı. Yüksek Mahkeme, Joma'nın iddia ettiği gibi ''ifade özgürlüğü''nü kullanmadığını, ayakkabıyı fırlatmasındaki amacın ''çok açık olarak saldırı niteliği taşıdığını'' açıkladı. Kararda, Joma'nın ''uluslararası bir şahsiyete saldırıdan'' dolayı hüküm giydiği belirtildi. Joma, 22 Şubatta Sevilla'daki NODO Kültürlerarası Vakfı tarafından ödül verilen Başbakan Erdoğan'a belediye binasından çıkıp arabasına bineceği sırada ayakkabı fırlatmış ve Erdoğan'ın yakınından geçen ayakkabı, koruma polislerinden birinin yüzüne isabet etmişti. Başbakan Erdoğan, Joma'dan şikayetçi olmasa da İspanyol Savcılığı, ''uluslararası bir şahsiyete saldırı'', ''güvenlik güçlerine karşı gelmek'' suçlarından dava açmıştı. Olaydan hemen sonra güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilen ve 22 Şubat tarihinden bu yana cezaevinde bulunan Joma, sınırdışı edilmeyi kabul etmemişti.