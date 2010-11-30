Erdoğan'a 'İnsan Hakları Ödülü' verildi

T24

'Çocuklar kutsaldır'



Kaddafi alnından öptü



Ödülün eski sahipleri



Ödülü verecek olan Cezayir eski Cumhurbaşkanı Ahmed ben Bela’nın rahatsızlanması nedeniyle seyahatini erteleyen ancak Kaddafi’nin araya girmesiyle Libya’ya giden Başbakan Erdoğan, ödülünü komite üyeleri Dr. Mohammed A. Al-Sharif ve Prof. Robert Charvin’in elinden aldı. Hürriyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:Erdoğan, Radison Sas Oteli’ndeki törende yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Anlamsız sorunlarla, suni gerilimlerle, dünya meselelerinden uzak gelişmelerle ülkelerimizin birbirinden uzak kalması, kardeşliğin, dayanışmanın, uzlaşmanın adeta derin dondurucuya yerleştirilmiş olması büyük haksızlık, halklarımıza karşı büyük bir adaletsizlik.Tel Aviv’in çocuklarının canı bizim nezdimizde ne kadar kutsalsa, Gazze’nin, Kudüs’ün çocuklarının canı da o kadar kutsaldır, o kadar dokunulmazdır. Biz hiçbir canın katledilmesine özellikle de masum yavruların hastanelerde okullarda, plajlarda bombalarla öldürülmesine göz yumamayız. Çiçek tarlalarında modern silahlarla yok edilmesine göz yumamayız, sessiz kalamayız. Biz insanız, insanlığımızın gereği Gazze diyoruz ve demeye devam edeceğiz.İki metreküplük çukurİfade özgürlüğü adı altında bizim kutsallarımıza, kutsal değerlerimize yapılan saldırılar bir insanlık suçudur. Ahmet, Muhammed, Mustafa gibi isimlerin terörle özdeşleştirilmesi çok büyük bir yanlışlık, haksızlıktır. Biz antisemitizmi insanlık suçu olarak kabul eden bir anlayışın mensuplarıyız. Antisemitizm, insanlık suçu olduğu kadar, İslamofobia da insanlık suçudur.Terör örgütlerinin kendilerini, İslam ve Müslüman etiketleriyle tanıtmaları İslam’a da, Müslümanlığa da yapılan en büyük kötülüktür. İster cumhurbaşkanı ol, ister kral ol, ister başbakan ol, ister milletvekili ol ne olursan ol, öldüğün zaman iki metreküplük çukurun içerisine gömüyorlar. Hoca efendi kral, cumhurbaşkanı, başbakan, bakan, milletvekili niyetine demiyor, er kişi niyetine diyor. Ondan sonra da o çukura da gömüyorlar, bir daha ne arayan var ne soran.”LibyaDevlet Başkanı Kaddafi, “3’üncü AB-Afrika Zirvesi” nedeniyle çekilen aile fotoğrafından sonra Başbakan Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan ile karşılaştı. Kaddafi, Sümeyye Erdoğan’ı alnından öptü. Bu sahne canlı yayında kameralara yansıdı.Kaddafi İnsan Hakları Ödülü; adalet, vicdan ve insafa dayalı mücadelesi nedeniyle Başbakan Erdoğan’a verildi. Ödül daha önce Nelson Mandela, Louis Farrakhan, Fidel Castro, Hugo Chavez, Daniel Ortega’ya da verilmişti.