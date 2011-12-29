Erdoğan'a Hollywood'dan misafir

T24

Başbakan Erdoğan, ABD'li aktör Isaiah Washington'u kabul etti.Washington, 3 çocuğu ve eşiyle AK Parti Genel Merkezine gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.''Neden buradasınız'' sorusuna Washington, ''Başbakan Erdoğan ile bir araya gelmek için Ankara'dayım. Çünkü Erdoğan'ın çok büyük hayranıyım. Barış ve refaha dayalı felsefesinin büyük bir destekçisiyim. Onunla Afrika'ya ilişkin yaptığım bazı çalışmalarımla ilgili düşüncelerimi paylaşacağım'' yanıtını verdi.Washington, ''Bu sizin isteğiniz mi'' sorusuna da 'evet' yanıtını verdi.Aktör Washington, parti genel merkezinden ayrılırken, güzel bir görüşme yaptığını, Başbakan Erdoğan ile Türkiye ve Afrika'yı konuştuklarını söyledi.