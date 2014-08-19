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Erdoğan'a 'hırsız var' diyen öğretmen: Galeyana geldim

İlk kez hakim karşısına çıkan Altıncı, suçunu kabul ederek pişman olduğunu söyledi

19 Ağustos 2014 14:55

Başbakan Tayyip Erdoğan'a Adana mitinginde 'hırsız var' diye bağıran 29 yaşındaki Ertan Altıncı, duruşmada özür diledi.

Cumhurbaşkanlığı seçimi için geçen 23 Temmuz'da Adana Uğur Mumcu Meydanı'ndaki mitingde konuşan Başbakan Tayyip Erdoğan'a, ön sıralarda bulunan Ertan Altıncı, "Hırsız var. Yolsuzlukların hesabını nasıl vereceksin? TIR'larda ne vardı" diye bağırdı. Altıncı, bazı partililer tarafından dövülürken polisler tarafından gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. İfadesi alınan Altıncı, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

 

2 yıl hapsi istendi

 

Doğan Haber Ajansı’ndan Salih Üçtepe’nin haberine göre, soruşturmasını tamamlayan Cumhuriyet Savcısı, Ertan Altıncı hakkında 'Kamu görevlisine görevinden ötürü hakaret' suçundan 2 yıl hapis cezası istemiyle Adana 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açtı. İlk kez hakim karşısına çıkan Altıncı, suçunu kabul ederek pişman olduğunu söyledi. Öğretmen olduğunu ve henüz atamasının yapılmadığını belirten Altıncı, heyecanlanarak kalabalığın galeyanına geldiğini ileri sürdü. Altıncı, "Bu işin bu kadar büyüyeceğini tahmin etmedim. Yaptığımdan pişmanım. Başbakanımızdan özür diliyorum, bir daha yapmayacağım" dedi.

Mahkeme heyeti Altıncı'nın yurt dışı yasağını kaldırarak duruşmayı erteledi.

 

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