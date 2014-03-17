Erdoğan'a hareket çektiği iddia edilen kadın gözaltına alındı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Gündoğdu mitingi sırasında balkondan bir kadının kendisine el işareti yaptığını söylemesinin ardında harekete geçen İzmir polisi Erdoğan'a hareket yaptığı iddia edilen kadını gözaltına aldı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Gündoğdu mitingi sırasında balkondan bir kadının kendisine el işareti yaptığını söyleyerek ağır eleştirilerde bulunmuştu.

Bu olayın ardından el hareketini yaptığı belirlenen ve ismi açıklanmayan kadının polis tarafından gözaltına alındığı, ifade vermek üzere emniyete götürüldü öğrenildi.