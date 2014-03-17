T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erdoğan'a hareket çektiği iddia edilen kadın gözaltına alındı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Gündoğdu mitingi sırasında balkondan bir kadının kendisine el işareti yaptığını söyleyerek ağır eleştirilerde bulunmuştu

17 Mart 2014 00:29

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Gündoğdu mitingi sırasında balkondan bir kadının kendisine el işareti yaptığını söylemesinin ardında harekete geçen İzmir polisi Erdoğan'a hareket yaptığı iddia edilen kadını gözaltına aldı.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Gündoğdu mitingi sırasında balkondan bir kadının kendisine el işareti yaptığını söyleyerek ağır eleştirilerde bulunmuştu.
Bu olayın ardından el hareketini yaptığı belirlenen ve ismi açıklanmayan kadının polis tarafından gözaltına alındığı, ifade vermek üzere emniyete götürüldü öğrenildi.

ETİKETLER

tayyip erdoğanel işaretihareket çektikadıngözaltı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

17 yaşındaki genci, kavgalı olduğu kişiyi sandı; öldürdü ...

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24