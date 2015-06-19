Erdoğan'a hakaretten tutuklanan Gökçe Fırat tahliye edildi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret iddiasıyla tutuklanan gazeteci Ulusal Parti Genel Başkanı ve Türksolu Gazetesi başyazarı Gökçe Fırat Çulhaoğlu tahliye edildi. Cİhan Haber Ajansı'nın haberine göre; 18 gün tutuklu kalan Fırat, avukatlarının itirazı üzerine 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından serbest bırakıldı.

Gökçe Fırat Çulhaoğlu hakkında, “Cumhurbaşkanı’na hakaret ve tehdit” suçlamasıyla 6 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

İddinamede, Gökçe Fırat Çulhaoğlu’nun hakaret içerdiği iddia edilen videonun Youtube’a yüklenerek aleniyet kazandığı belirtildi. Videoda, Çulhaoğlu’nun Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nı kastettiğine ve isiminden bahsedildiğine dikkat çekidi.

İddianamenin devamında, söz konusu videonun yayınlandığı linkin altında ‘Gökçe Fırat’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çok ağır hakaret’ başlığının konulduğu ifade edildi.

Erdoğan'a tehdit ve hakaret içerdiği iddiasıyla tutuklanmıştı

YouTube'da bulunan bir videonun Erdoğan'a tehdit ve hakaret içerdiği iddiasıyla 31 Mayıs 2015'te gözaltına alınan Çulhaoğlu, İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 30 Mayıs'ta gözaltına alınan Fırat, 17 Aralık soruşturmasına takipsizlik kararı veren savcı Ekrem Aydıner tarafından tutuklanması istemiyle 10. Sulh Ceza'ya sevk etmişti. Sulh ceza hakimliği, Fırat'ı, cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla tutuklamıştı.

Fırat'ın avukatları, tutuklama gerekçelerinin hukuksuz olduğunu belirterek tahliye talebinde bulunmuştu. 2.Sulh Ceza Hakimliği, yaptığı incelemede Fırat hakkında tahliye kararı verdi.