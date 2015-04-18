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Erdoğan'a hakaretten ifade verenler kervanına Alaattin Çakıcı da katıldı

Adliyede yaklaşık 2 saat kalan Çakıcı'nın söylediklerinin arkasında olduğunu ifade ettiği belirtildi

18 Nisan 2015 16:00

Tekirdağ F Tipi Cezaevi'nde yatan Alaattin Çakıcı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a tehdit ve hakaret iddiasıyla Tekirdağ Adliyesi'nde ifade verdi.

Bir ay önce şikayet dilekçesi UYAP sisteminde olmadığı için ifade veremeyen Alaattin Çakıcı, geniş güvenlik önlemleriyle Tekirdağ Adliyesi'ne getirildi. Çakıcı, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye arka kısımdan giriş yaptı. Adliyenin arka kısmında kalan yol, güvenlik önlemi gerekçesiyle trafiğe kapatıldı.

Adliyede yaklaşık 2 saat kalan Çakıcı'nın söylediklerinin arkasında olduğunu ifade ettiği belirtildi. Alaattin Çakıcı’nın avukatlarından Av. Sadettin Köse yaptığı yazılı açıklamada, "Müvekkilim gereken her şeyi söylemiştir. Devletin hiçbir makamına karşı saygısızlık yapması söz konusu değildir. Bunun haricinde ekleyecek bir husus yoktur" dedi.

Av. Mehmet Sinan İnce, "Müvekkilim beyanları düşünce özgürlüğü kapsamındadır. Beraat edip etmemesinin hiçbir önemi yoktur söylediklerinin bu zamana kadar arkasında olmuştur" derken, Av. Gökhan Kılıç, "Müvekkilim savunmalarına aynen katılıyorum. Makama karşı herhangi bir saygısızlık eleştiride bulunmamıştır, sadece şahsın sivil kimliğine karşı eleştiride bulunmuştur" ifadelerini kaydetti.

Çakıcı'nın ise ifadesinde, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğum için yetkilerin dışına çıktığı zaman sokağa inip 400 milletvekili istediği zaman, onu tenkit etmek için onur ve şereftir. Cezası ne olursa olsun hiç sorun değil. Allah onu da utandırmasın. Kim haklı ise Rabbim onun yanında olsun, haksız olanı Allah rezil rüsvan etsin, Savcılığınıza saygılarımı sunarım" dediği belirtildi.

 İfadesinin alınmasının ardından Çakıcı, geniş güvenlik önlemleriyle adliyeden cezaevine götürüldü.

 

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