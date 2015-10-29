12 ve 13 yaşındaki iki çocuğa Cumhurbaşkanı'na hakaretten hapis istemi!

Diyarbakır’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın billboardlarındaki afişleri yırttıkları gerekçesiyle 12 yaşındaki R.Y. ve 13 yaşındaki R.T. için 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istendi.

Amerika’nın Sesi Sitesinde yer alan habere göre; 1 Mayıs 2015’te Diyarbakır’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın afişlerini yırtan çocuklar polisler tarafından yakalandı. Yargılama için Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nden izin alınmasının ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca iddianame hazırlandı. İddianamede çocuklar için “suça sürüklenen çocuklar” tabiri kullanılırken Savcıya ifade veren çocuklar suçlamaları kabul etmedi. R.Y. ve R.T., “Olay günü birlikte pazardan eve gidiyorduk. Bilboardlardaki asılan afişleri yırtıp eskiciye satacaktık. Resme çok dikkat etmedik. Kimin olduğunu bilmiyordum. Bizim amacamız sadece kağıtları yırtıp eskiciye satmaktı” dedi.

Çocukların avukatı İsmail Korkmaz, çocukların kasıtlı hareket etmediklerini söyledi. Korkmaz, “Dava 12 ve 13 yaşındaki iki çocuk hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret nedeniyle açılmış. Bu çocuklar Erdoğan'ın afişini yırtmışlar. Herhangi bir sövme, eleştiri veya bir şey yok. Bu afişi Cumhurbaşkanı'na hakaret kastıyla yırtmamışlar.. Hakaret kastları yok. Zaten yaşları itibariyle hakaret yetenekleri de yok. Elimizdeki psikiyatri raporuna göre bu çocukların algılama yetenekleri gelişmemiş. Savcı soruşturma evresinde çocukların algılama yetenekleri olup olmadığının tespiti için psikiyatriden kanaat raporu istemiş. Diyarbakır Çocuk Hastanesi'nden alınan psikiyatri kanaat raporuna göre bu çocukların işlediği fiilin anlam ve sonuçlarını algılama ve bu suçla ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği yeterince gelişmemiştir. 'Muhakeme yetileri yaşının gerisindedir' şeklinde doktor raporu vardır. Bu rapor olmasına rağmen Adalet Bakanlığı kovuşturma izni verdi. Bakanlık, çocukların afişi yırtmasının Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiklerini gösterdiğini söyledi. 12 yaşındaki bir çocuğun algılama ve muhakeme yetisi çok zayıftır. Buna rağmen savcıların bu şekilde ele alması bir hukuki garabettir. Bu rapor iddianame düzenlenmeden önce çıktı” diye konuştu.

İddianamenin Diyarbakır 1'inci Çocuk Mahkemesi'nce kabul edilmesinin ardından iki çocuğun yargılanmasına aralık ayında başlanacak.