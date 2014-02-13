Erdoğan'a hakaretten 17 sanığa toplam 31 yıl hapis



Sanıkların 2012 yılında Eskişehir'de hükümetin sağlık politikalarını protesto amacıyla düzenlenen bir gösteri sırasında attıkları "IMF'nin uşağı, patronların uşağı Tayyip Erdoğan" sloganı, mahkeme tarafından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret olarak değerlendirildi.

Türkiye'de hükümet tarafından hazırlanan internet yasa tasarısı, hukukçuların yanı sıra gazeteciler tarafından da eleştiriliyor. Düzenleme, Avrupa Birliği Komisyonu'ndan da sert tepki görmüştü. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, tartışmalı yasa tasarısına ilişkin kararını 21 Şubat'a kadar verecek. Tasarı, Gül tarafından onaylanması halinde yasalaşarak yürürlüğe girececek. Bir diğer olasılığı ise Gül'ün tasarıyı yeniden görüşülmek üzere TBMM'ye geri göndermesi oluşturuyor.

Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünün 180 ülkede basın özgürlüğünü değerlendirdiği son raporunda Türkiye 154'üncü sırada yer alıyor.