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ERDOĞAN'A HAKARETE PARA CEZASI TRABZON (A.A)

22 Temmuz 2011 22:11

-ERDOĞAN'A HAKARETE PARA CEZASI TRABZON (A.A) - 22.07.2011 - Trabzon'da, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen doktor, para cezasına çarptırıldı. Trabzon 1. Sulh Ceza Mahkemesindeki duruşmada, Trabzon Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Opr. Dr. Ethem Coşkuner'e, yaklaşık bir yıl önce hastane bahçesinde düzenleme yapan mühendisle tartışması sırasında Başbakan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan hakkında sözlediği iddia edilen sözler nedeniyle ''kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret etme'' suçlamasıyla yargılandığı davada bin 750 lira ceza verildi. Trabzon Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede, Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'a hakaret ettiği öne sürülen doktor Coşkuner'in, ''kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret etme'' suçlamasıyla 1 ile 2 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması isteniyordu.

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