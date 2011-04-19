-ERDOĞAN'A HAKARETE PARA CEZASI İZMİR (A.A) - 19.04.2011 - Kapatılan Demokratik Toplum Partisinin (DTP) 2008 yılında gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulunda yaptığı konuşmada, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a ''Teröristle aynı masada oturmam demene rağmen...terörist sensin'' diyerek, ''hakaret ettiği'' öne sürülen partinin eski İl Yönetim Kurulu Üyesi Tevfik Korkmaz (67), 7 bin 80 lira para cezasına çarptırıldı. Mahkeme hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Merkezi Bornova'da bulunan kapatılan DTP İlçe Teşkilatının 1. Olağanüstü Genel Kurulu 30 Mart 2008 tarihinde Özkanlar'daki Akçay Düğün Salonu'nda gerçekleştirildi. 120 kişinin katıldığı genel kurulda, davalı Tevfik Korkmaz da bir konuşma yaptı. İddiaya göre Korkmaz, konuşmasında Başbakan Erdoğan'ı kastederek ''Sayın Başbakan (PKK'ya terörist demeyen zihniyetle masaya oturmam) diyor, asıl terörist sensin'' şeklinde sözler sarf etti. Bu sözler, tutanakla zabıt altına alındı. Bunun üzerine savcılıkta ifade veren Korkmaz, Başbakan Erdoğan'a hakaret teşkil eden sözler söylemediğini, Erdoğan'a ''terörist'' demesinin söz konusu olamayacağını belirterek, suçlamaları reddetti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Tevfik Korkmaz'ın eleştiri sınırlarını aşarak Başbakan Erdoğan için ''(PKK'ya terörist demeyenle masaya oturmam) demene rağmen...Esas terörist sensin'' dediği, bu sözlerin ''hakaret'' içerdiği belirtildi. İddianamede, sanığın TCK 125/1. maddesi gereğince cezalandırılması talep edildi. İzmir 8. Sulh Ceza Mahkemesinde yaklaşık 3 yıl süren dava, karara bağlandı. Mahkeme, sanık Tevfik Korkmaz'ı, Başbakan Recep Tayip Erdoğan'a ''hakaret ettiği'' gerekçesiyle, 7 bin 80 lira para cezasına çarptırdı. Geçmişteki sabıkasız kişiliği, kişilik özellikleri, yargılama sürecindeki tutum ve davranışları göz önüne alındığında, sanığın yeniden suç işlemeyeceği hususunda olumlu kanaat edinildiğinden hükmün açıklanmasını geriye bırakılan mahkeme, itiraz yolu açık olmak üzere davayı bitirdi.