Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen kişi emniyet müdürü çıktı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sosyal medyada hesabı üzerinden hakaret ettiği öne sürülen şüpheli, emniyet müdürü çıktı. Mahkeme kararıyla serbest bırakılan şüpheliye yurtdışına çıkış yasağı getirildi.

Hürriyet’te yer alan habere göre; sosyal medyada “Prikolna” rumuzlu hesap üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret edildiği ihbarını değerlendiren Erzurum Cumhuriyet Başsavcı vekili Volkan Kavukçu, konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Diğer sosyal medya sitelerinde de aynı rumuzla hesapların açıldığını belirleyen savcılık, söz konusu hesapla ilgili yaptırdığı teknik incelemede, hesabın emniyet müdürü Ö.K tarafından kullanıldığını tespit etti. Savcılığın talimatı doğrultusunda harekete geçen emniyet güçleri, şüpheli emniyet müdürünü gözaltına aldı. Polis, emniyet müdürünün kullandığı telefon, bilgisayar gibi cihazlara da incelemek üzere el koydu. Gözaltına alınan emniyet müdürü, savcılıkça “Cumhurbaşkanı'na hakaret” suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Erzurum 2. Sulh Ceza Hakimliği'nde ifadesi alınan şüpheli emniyet müdürü, suçlamayla ilgili herhangi bir kastı olmadığını iddia ederek, söz konusu hesabı, haberleri takip etmek amacıyla açtığını öne sürdü. Şüpheli emniyet müdürü, “Twitter hesabını açmak için aldığım mail hesabı, yaklaşık bir yıl önce şifre konusunda zorlanmıştı. Bu durumun olabileceğini düşünüyorum, Cumhurbaşkanı'na karşı bir hakaretim olmamıştır” ifadelerini kullandı.

Yurtdışı yasağı getirildi

Hakimlik, şüphelinin üzerine atılı suçlamanın kovuşturmasının Adalet Bakanlığı'nın iznine tabi oluşu, delillerin toplanmış olması, bu aşamadan sonra delilleri karartma ihtimalinin bulunmaması, tutuklamanın bir tedbir olması, üzerine atılı suçun kanundaki yaptırımı, alacağı muhtemel ceza ve bu cezanın infazına ilişkin yasal hükümleri de göz önüne alarak tutuklama talebinin reddine karar verdi. Hakimlik, şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri kapsamında yurtdışına çıkış yasağı getirilmesine hükmetti.