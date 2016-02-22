Erdoğan’a hakaret etti diye eşi hakkında suç duyurusunda bulundu!

İzmir'in Torbalı İlçesi'nde, TIR şoförü 40 yaşındaki Ali D., televizyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çıkınca hakarette bulunduğunu ileri sürdüğü eşi 37 yaşındaki G.D.'nin ses kaydını alıp, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ali D., "Babam da hakaret etse onu da şikayet ederim" derken; G.D. ise boşanma davası açtığı eşinin iddialarının asılsız olduğunu belirtip, kendisiyle mahkemede hesaplaşacağını söyledi.

Doğan Haber Ajansı’ndan Gökhan Yalkalk’ın haberine göre, Ali D., şikayetiyle ilgili şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız iyi insan, Türkiye için faydalı işler yaptı' dedim. Ancak, buna rağmen bu davranışını sürdürdü. Cumhurbaşkanımız televizyona çıktığında ya hakaret ediyor ya da kanal değiştiriyordu. Küfürler devam edince eşime, 'Ses kaydını alıp, şikayetçi olacağım' dedim. Bunun üzerine bana, 'Ses kaydını aç, küfürlerimi tekrarlayım' dedi. Cep telefonu ses kaydını açtığımda, aynı hakaretleri tekrarladı. Bana da küfür etti. 'Ses kaydını aldın mı?' diye de sordu. Aldığımı söyledim. Daha sonra bana, 'Pazartesi sana boşanma davası açıyorum' dedi. Dediğini yapıp boşanma davası açtı ama farklı bir gerekçe ile bunu yaptı. Cumhurbaşkanımıza hakaret etme şikayetini gündeme getirmeyip, 'Bana şiddet uyguladı' diyerek, boşanma davası açmış. Ancak ben kendisini darp etmedim. Açılan dava sonrası bana evden uzaklaştırma verildi.”

Eşinin bunları planlı bir yaptığını da ileri süren Ali D., "Geçen ağustos ayında, eşim bana 'Beni sevdiğini kanıtla' dedi. Bunun nasıl olacağını sorduğumda, 'Notere gidelim, evi üstüme yap' diye karşılık verdi. Eşime güvendiğim için notere gidip mal paylaşımı yaptım. Evi eşime verdim. Boşanma davası açıp, evden uzaklaştırılmamı sağladığı için şimdi kendi evime de giremiyorum. Bir inşaat bekçisi ağabeyim var, bazen inşaatta onun yanında kalıyorum. Cumhurbaşkanımıza küfür eden babam da olsa şikayetçi olurdum" diye konuştu.

G.D. ise eşinin iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtip, "Onunla mahkemede kozlarımızı paylaşacağız" dedi.