Erdoğan'a hakaret eden çocuğu 100 avukat savunacak

Başbakan Erdoğan’a “Allah cezanızı verecek” diye bağırdığı gerekçesiyle hakkında dava açılan Aydın’lı ilköğretim okulu öğrencisi 14 yaşındaki M.S.Ö’nün davası salı günü başlıyor. Aydın Çocuk Mahkemesi'ndeki davada, 28 ay hapsi istenen M.S.Ö’yü, 100 gönüllü Avukat savunacak.

M.S.Ö’nün Avukatlarından Kemal Aytaç, Gazeteport’a yaptığı açıklamada, “İstanbul, Aydın, İzmir, Manisa, Adana ve diğer çevre illerden gelenlerle birlikte 100 Avukat, duruşmada hazır olacağız ve çocuğu savunacağız ’’dedi.

‘’İbrahim Tatlıses her gece söylüyor"

‘’ Davada hemen beraat kararı verilmesini isteyen Aytaç, sanatçı İbrahim Tatlıses’in konser ve TV programlarında her gece ‘’Allah belanı verecek’’ dediğini de hatırlatarak şunları söyledi:

“Çocuk, Erdoğan’a ‘Allah cezanı verecek ve seni sevmiyorum’ diyor. Bu sözler kişiye yöneliktir. Başbakan olay günü seçim mitingi için Aydın’a gelmiş. Başbakan sıfatıyla değil, AKP Genel Başkanı olarak miting düzenlemiş… Çocuk ‘Allah cezanı verecek’ diyor ama bu sözün hakaret içermediği, Yargıtay’ın içtihat niteliğindeki kararlarında vardır. Bela okumak ve dua etmek dilek ve temennidir. Hoş karşılanmayabilir ama örneğin İbrahim Tatlıses, konserlerinde, TV ekranında hemen her gece bütün millete bu sözü söylüyor. ‘’

Çocuk da Erdoğan'da davacı

Davanın başlangıcı, Başbakan Erdoğan’ın 29 Mart yerel seçimleri öncesinde, Aydın’da yaptığı mitinge dayanıyor. M.S.Ö, 9 Mart günü Gazi Bulvarındaki mitingde, AKP otobüsünde Erdoğan’ı görünce “Allah cezanızı verecek” diye bağırmıştı.

Çocuğun iddiasına göre, polisler kendisini yakalayarak Başbakanın yanına götürdü. Erdoğan “Neden bağırdın?” diye sorunca, M.S.Ö “Sizi sevmiyorum” dedi. M.S.Ö, olay sırasında Başbakan Erdoğan’ın boynuna elini koyarak ensesini sıktığını da iddia etti ve Aydın Devlet Hastanesi’nden rapor aldı. Çocuk hakkında “Başbakana hakaret” suçundan dava açıldı. Çocuğun ailesi de ‘’Yaralama’’ iddiasıyla Erdoğan’dan davacı oldu. “Hakaret” suçundan yargılanacak olan M.S.Ö hakkında, 14 ile 28 ay arasında hapis isteniyor. Yaşı küçük olduğu için, cezasının üçte iki oranında düşürülmesi talep ediliyor.