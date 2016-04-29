“Erdoğan’a hakaret eden birinin bana eş olamayacağını düşündüm” dedi, tek celsede boşandı!

İzmir’in Torbalı ilçesinde, televizyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çıkınca eşi G.D.'nin hakaret ettiğini iddia eden Ali D., eşinden tek celsede boşandı. Ali D., “Cumhurbaşkanımıza hakaret eden bir kişinin bana eş olamayacağını düşündüm. Bu evliliği fazla sürdürmeye gerek yoktu’’ dedi. Ali D., boşanma davasından önce de eşi hakkında Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu ve "Babam da hakaret etse onu da şikayet ederim” demişti.

Milliyet’in haberine göre, hakaret olayının nasıl gerçekleştiğini anlatan Ali D., şunları söyledi:

"Evde haberleri izlediğimiz esnada devamlı Cumhurbaşkanımıza ağza alınmayacak ağır hakaretlerde bulunuyordu. Ben devamlı kendisini uyardım, Cumhurbaşkanımıza hakaret etme diye. Küfürleri tekrarlayınca en sonunda dayanamayıp eşime, ‘Senin hakaretlerini ses kaydına alırım, şikayette bulunurum’ dedim. O bana ses kaydını aç hakaretleri yapayım’ dedi. Bende ses kaydını açtım eşim hem bana hem de Cumhurbaşkanımıza hakaret etti. Cumhurbaşkanımıza ve bana ettiği hakaretler nedeniyle benim savcılığa suç duyurusunda bulunacağımı bildiği için benden önce davranıp bana boşanma davası açtı. Eski eşime geçen Ağustos ayında evi kendisinin üzerine yapmıştım. Bu devirden sonra huy ve hareketleri değişmişti."