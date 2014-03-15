Erdoğan'a göre, Fethullah Gülen yeni Ergenekon'u yönetiyor

Başbakan Tayyip Erdoğan, partisinin Adana'daki mitinginde yerel seçimlerden bahsederken ''30 Mart devlet içine sızmış çetelerin artık tamamen kaybedeceği bir tarih olacak. Ergenekon'un da Pensilvanya yönetimindeki yeni Ergenekon'un da umudunu tamamen yitireceği tarih olacaktır'' dedi.

Pensilvanya’daki örgüt başının yönlendirmesiyle Türkiye’de kirli oyunlar oynandı. Bunlar yapılırken biz bunlara yüz vermedik. Kasetler geliyor, kasetler gidiyor. Montajlar geliyor montajlar gidiyor. Birinci Köprü yapıldı. Bu CHP saldırdı. 2.’si yapıldı, saldırdı. Menderes’e nasıl saldırdıysa bize de saldırdılar. 3. Köprü’yü yapıyoruz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü önümüzdeki yıl bitiyor inşallah.

'Çocuklarınızı dershanelerinden çekin alın'

Buna dahi tahammüle demediler. Utanmadan sıkılmadan bu CHP, Pensilvanya’nın temsilcileri yolsuzluk havuzu diye bir şey uydurdular, yapacak işadamlarını zan altında bırakmaya çalıştılar. Bunlar vatan hainleridir. Pensilvanya hiç oy kullanmamış, kullanmayacakmış. Yavrularınızı bunların dershanelerinden çekin alın. Hiç tereddüt etmeyin, özel okullarından çekin alın. Devletin okulları bize yeter. Hafta sonlarında takviye kursları vereceğiz ücretsiz olarak. Bunların yayın organlarını kesinlikle evlerinize sokmayın. Zannediyorlar ki biz bu işi şöyle büyüttük, şöyle oldu, böyle oldu.

'Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı isyan yapanlara ders vereceğiz'

Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı bu isyanı yapanlara en büyük dersi vereceğiz. TC’den daha büyük değiller. Dershane yasası çıktı. AYM’ye kim götürdü? CHP. Nasıl beraber çalışıyorlar görüyor musunuz? Medya destek veriyor. Bu Beymen var ya Beymen. Bütün dükkanlarını seferber ediyormuş. O malum eylemlerin olduğu gün. Kapıları açıkmış. İsmini anmayacaktım ama anmak zorundayım. Aklı başında olan bir işadamı kalkıp da bir iktidara karşı sokakları tahrik edenlerin, terörize edenlerin yanında yer alır mı? Ha sen mi yer alıyorsun. O zaman bunların karşılığını bulacaksınız. Bunların mağazalarından da gidip alışveriş yapmayın. Sivil direniş bu. Tavrınızı koyun. Oyun çok büyük…

30 Mart devlet içine sızmış çetelerin artık tamamen kaybedeceği bir tarih olacak. Pensilvanya yönetimindeki yeni Ergenekon’un da umudunun bittiği gün olacak. Sizler bugüne kadar lafa değil icraata baktınız.