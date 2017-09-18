"Erdoğan'a gönderilen dilekçelere el konuldu"

Bandırma 2 Nolu T Tipi Cezaevi ve Bandırma 1 No'lu T Tipi Cezaevi'nde bulunan 34 mahpusun yaşadığı ihlaller raporlaştırıldı. Cezaevinde kalanlarla görüşen avukat Hadice Korkut, "Mahpusların, Cumhurbaşkanlığı'na göndermek istedikleri dilekçelere el konulmuş" dedi.

Bandırma 1 ve 2 No’lu cezaevlerinden 34 mahkûmun yaşadıkları hak ihlallerini bildirmesinin ardından Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği Gönüllü Avukat Ağı’ndan avukat Hadice Korkut, cezaevindeki mahkûmlarla görüştü. İhlalleri raporlaştıran Korkut, mahkûmların kendisine, cezaevi infaz koruma memurlarının provakatif eylemlerde bulunduklarını, koğuşlarda kapasitenin üzerinde mahkûm kaldığını ve daha birçok hak ihlalinin yaşandığını anlattıklarını belirtti.

"10 kişilik koğuşta 16-17 kişi kalıyorlar"

Gazete Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre, Bandırma Cezaevi’nde bulunan 34 mahkûm geçtiğimiz haftalarda toplu imzalı mektup göndererek yaşadıkları ihlalleri kamuoyuyla paylaşmıştı. Mahkûmların, özellikle aile görüşlerinde büyük sıkıntılar yaşadıklarını söylediğini belirten Korkut, raporla ilgili bilgi verirken şunları anlattı:

“Görüştüğüm birçok mahkûm aynı durumlardan şikâyetçi. Mahkûmların anlattığı birkaç ihlal şöyle: ‘Çok kalabalık gruplar olarak geliyor, bağırıp çağırarak mahkûmları provoke ediyorlar.’ Mahpuslar, bazen koli ile gelmiş eşyalara bile el konulduğunu ve cezaevinde sürekli bir gerginlik halinin hakim olduğunu belirtiyorlar. Koğuşlar 10 kişilik ancak her koğuşta 16-17 kişi kalıyorlar. Zaman zaman su kesiliyor ve bu da ciddi hijyen sorunlarına yol açıyor. Ayrıca mahkûmlar, cezaevi savcısının çıplak arama dayatmasına ilişkin tavrının da çok olumsuz olduğunu, çıplak arama yapılmasının zorunlu olduğunu iddia ederek bunu yapmayan memurun görevi ihmal etmiş sayılacağını söylediğini de belirttiler. Mahpusların, Cumhurbaşkanlığına göndermek istedikleri dilekçelere el konulmuş.”

Yaşanan ihlaller

Raporda ise Bandırma 1 ve Bandırma 2 No’lu cezaevinde yaşanan hak ihlallerine ilişkin ayrıntılı bilgiler yer alıyor. Rapordaki hak ihlallerinin bir bölümü şöyle sıralandı:

* Sevk sırasında cezaevine girişlerin ciddi bir sorun var ve sevkle gelenlere çıplak arama dayatılıyor

* Koğuşlar 10 kişilik ancak her koğuşta 16-17 kişi kalıyorlar

* İç yazışmalar son derece sorunlu

* Kitaplar ve basılı yayınlar konusunda benzer bir sıkıntı var

* Aile görüşlerinde ciddi sıkıntılar yaşanıyor

* Dışarıdan gelen eşyalara el konuluyor

* Cezaevi idaresi mahkûmları muhatap almıyor

* Mahkûmlar hastaneye sevklerde ciddi sorunlar yaşamakta

* Mahkûmlar hemen her bahaneyle cezaevi tarafından haklarında disiplin cezası başlatıldığını belirtiyor.

İlgili kurumlara başvuruldu

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği Hasta Mahpûslar Ağı Temsilcisi Berivan Korkut ise Bandırma Cezaevi’nde yaşananlara ilişkin Adalet Bakanlığı’na, Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu’na, Meclis İnsan Hakları Komisyonu Başkanlığı’na ve Başbakanlık İletişim Merkezi’ne konuyu bildirerek başvuruda bulundu. Korkut, başvurusunda mahpûsların kötü muameleye maruz kaldıkları, sağlığa erişim haklarının engellendiği ve mahpusların anlattığı daha birçok hak ihlalleri hakkında inceleme yapılmasını talep ederek konuyla ilgili açıklama beklediklerini anlattı.