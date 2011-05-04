Erdoğan'a eşlik eden polis ekibine bombalı ve silahlı saldırı: 1 şehit

T24- Başbakan Erdoğan'ın mitingi için Kastamonu'ya giden Başbakanlık otobüsüne eskortluk yapan polis ekipleri Ankara'ya dönüş yolunda silahlı ve el bombalı saldırıya uğradı. Saldırıda evli ve bir çocuk babası 10 yıllık polis memuru Recep Şahin şehit olurken bir polis de yaralandı. Askeri özel timler Ilgaz dağı eteklerindeki ormanlık bölgede geniş kapsamlı operasyon başlattı.



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Saldırı bölgesinden fotoğraflar - GALERİ



OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER - VİDEO





Kastamonu-Çankırı karayolunun 25. kilometresindeki Ilgaz Dağı Soğuksu mevkisinde Başbakanlık otobüsünün yaklaşık 50-60 metre önünde giden trafik eskortuna ormanın içinden kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı.



Edinilen bilgiye göre, AKP Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan'ın Kastamonu'da düzenlediği mitingin sonrası helikopterle Amasya'ya hareketinin ardından Başbakanlık görevlilerinin bulunduğu otobüs Ankara'ya doğru harekete etti. Başbakanlık otobüsüne bir trafik eskortu eşlik ediyordu.



Saldırı, Kastamonu-Çankırı karayolunun 25'inci kilometresinde, Ilgaz dağı eteklerinde Soğuksu mevkiinde saat 17.15 sıralarında gerçekleştirildi. Otobüslerin önünde eskortluk yapan Kastamonu emniyetine bağlı polis aracı, Ilgaz Dağı çıkışında virajlı yolda silahlı saldırıya uğradı.



LİDERLER SALDIRIYI KINADI



İki yönden çapraz ateşle başlayan saldırıda sürücü koltuğundaki polis memuru Recep Şahin, başına ve vücuduna isabet eden çok sayıda kurşun nedeniyle hayatını kaybetti. Yanındaki polis memuru Metin Kuş ise aracın önüne atılan bombanın ardından alev alarak yanmaya başlayan otomobilden çıkıp, arkada duran otobüslere ulaştı.