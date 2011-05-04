Erdoğan'a eşlik eden polis ekibine bombalı ve silahlı saldırı: 1 şehit

T24- Başbakan Erdoğan'ın mitingi için Kastamonu'ya giden Başbakanlık otobüsüne eskortluk yapan polis ekipleri Ankara'ya dönüş yolunda silahlı ve el bombalı saldırıya uğradı. Saldırıda evli ve bir çocuk babası 10 yıllık polis memuru Recep Şahin şehit olurken bir polis de yaralandı. Askeri özel timler Ilgaz dağı eteklerindeki ormanlık bölgede geniş kapsamlı operasyon başlattı.
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Saldırı bölgesinden fotoğraflar - GALERİ
OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER - VİDEO
Kastamonu-Çankırı karayolunun 25. kilometresindeki Ilgaz Dağı Soğuksu mevkisinde Başbakanlık otobüsünün yaklaşık 50-60 metre önünde giden trafik eskortuna ormanın içinden kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı.
Edinilen bilgiye göre, AKP Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan'ın Kastamonu'da düzenlediği mitingin sonrası helikopterle Amasya'ya hareketinin ardından Başbakanlık görevlilerinin bulunduğu otobüs Ankara'ya doğru harekete etti. Başbakanlık otobüsüne bir trafik eskortu eşlik ediyordu.
Saldırı, Kastamonu-Çankırı karayolunun 25'inci kilometresinde, Ilgaz dağı eteklerinde Soğuksu mevkiinde saat 17.15 sıralarında gerçekleştirildi. Otobüslerin önünde eskortluk yapan Kastamonu emniyetine bağlı polis aracı, Ilgaz Dağı çıkışında virajlı yolda silahlı saldırıya uğradı.
LİDERLER SALDIRIYI KINADI
İki yönden çapraz ateşle başlayan saldırıda sürücü koltuğundaki polis memuru Recep Şahin, başına ve vücuduna isabet eden çok sayıda kurşun nedeniyle hayatını kaybetti. Yanındaki polis memuru Metin Kuş ise aracın önüne atılan bombanın ardından alev alarak yanmaya başlayan otomobilden çıkıp, arkada duran otobüslere ulaştı.
Daha sonra Başbakanlık korumalarının ve diğer emniyet güçlerinin olay yerine gelerek silahlı saldırının yapıldığı yöne doğru ateş açtığı, ancak 5 kişi kadar oldukları tahmin edilen saldırganların kaçtığı ifade edildi.
Dünya basını saldırıyı 'flaş haber' olarak geçti
Saldırının gerçekleştirildiği yer güvenlik kordonuna alındı. Ayrıca, karayolu güvenlik nedeniyle yaklaşık 1 saat ulaşıma kapatıldı. Bu arada olay yerine Çankırı ve çevre illerden çok sayıda polis sevk edildi. Bölgeye gelen askeri özel timler, ormanlık alanda geniş çaplı arama başlattı. Olay yerinde yapılan incelemelerde de 22 mermi kovanı bulundu.
Vali Erdoğan Bektaş saldırıyı anlattı
Kastamonu Valisi Erdoğan Bektaş, Başbakanlık otobüsüne eşlik eden trafik eskortuna Kastamonu-Çankırı karayolunun 25. kilometresinde düzenlenen silahlı saldırıda polis memuru Recep Şahin'in şehit olduğunu belirtti.
Bektaş yaptığı açıklamada, olayın, Başbakan Tayyip Erdoğan'ı Kastamonu'dan uğurladıktan yarım saat sonra gerçekleştiğini söyledi. Ankara'ya dönen konvoya eşlik eden polis aracına ateş açıldığını ve bunun sonucunda aracın sürücüsü Recep Şahin'in olay yerinde şehit olduğunu bildirdi.
Ateş açılmasıyla Şahin'in yanında bulunan diğer polis memurunun arabadan inerek açılan ateşe karşılık verdiğini ifade eden Bektaş, bunun neticesinde onun da yaralandığını belirtti. Çatışmada, polis aracının yakıt deposunun da isabet aldığını ve bunun neticesinde aracın alev aldığını dile getiren Bektaş, güvenlik güçlerinin, sağlık ve itfaiye ekiplerinin olay yerinde olduğunu dile getirdi.
Erdoğan Bektaş, şehit Recep Şahin ile yaralı polis memurunun Kastamonu Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaptığını sözlerine ekledi.
Taraf yazarı 1 hafta önce yazmıştı: PKK Karadeniz'de eylem yapabilir
Taraf gazetesi yazarı Emre Uslu, kontrolsüz PKK gruplarının Karadeniz'de eylem yapabileceğini yazmıştı. Uslu'nun Taraf'ta "Kontrolsüz PKK grupları Karadeniz’de eylem yapabilir" başlıklığıyla yayımlanan yazısı şöyle:
''Seçimler yaklaşırken herkesin kafasına aynı soru var: PKK terörü yeniden hortlar mı? Bu soru hem Kürt çevrelerinde hem de hükümet çevrelerinde en sık sorulan soru. Seçimin güveliğine ilişkin endişeli bekleyiş devam ediyor. Genel endişe özellikle Güneydoğu’ya yönelik. Özellikle Çukurca ve Uludere’de konuşlu birliklere yönelik PKK eylemleri olabilir. Murat Karayılan Fırat Haber Ajansı’na verdiği son mülakatta PKK adına eylemsizlik sürecinin devam ettiğini ancak PKK unsurlarını operasyon nedeniyle tutmakta zorlandıklarını da ifade ediyor.
Burada kritik soru şu: Karayılan ve PKK içindeki barış isteyen grup şahin kanadı ne kadar kontrol edebilir? Bu soruyla ilişkili medyada gözden kaçan bir ayrıntı geçen hafta Kastamonu kırsalında PKK unsurlarına karşı yapılan operasyondu. O operasyon kritik çünkü son dönemlerde özellikle güvenlik bürokrasisi içinde konuşulan bir tehlikeli senaryoya işaret ediyor.
Senaryo şu: PKK içinde özellikle bir kanat –ki bunların Türkiye’deki derin yapılarla ilişkisi olduğu iddia ediliyor- seçimler öncesinde Öcalan’a rağmen eylem yapabilir. Hatta bu eylemlerin Karadeniz Bölgesi’nde olabileceği ve amacının da Karadeniz’deki milliyetçi kesimleri harekete geçirmek olduğu ifade ediliyor. Bu noktada ikinci bir Reşadiye vakası yaşanabileceğini de belirtenler var. Bir başka yoruma göre PKK saldırısı eğer olursa Karadeniz’de polis birimlerine karşı olabilir. Çünkü diyor bu görüşü ileri sürenler, Öcalan ve Karayılan özellikle son demeçlerinde polisi hedef gösteriyor ve asker ve MİT ile anlaştıklarını ima ediyor. Zaten Samsun’un Ladik İlçesi’nde daha önce yapılan saldırı Emniyet’in kolektif hafızasında derin yara açmış durumda. Bu nedenle de Karadeniz Bölgesi’nde eylem beklentisi çok yüksek.
İşte bu nedenlerle geçen hafta Kastamonu’da yapılan operasyon kritik bir sürecin habercisi olabilir. Zira operasyonla bir sonuç elde edilemedi.''