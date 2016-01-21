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Erdoğan'a el hareketi yaptığı iddia edilen kadın 11 ay hapis yatacak

2014 yılında Erdoğan'ın İzmir mitinginde yaşanan olayda hâkim ceza

21 Ocak 2016 09:54

İzmir'de 2014 yılında, dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a, evinin balkonundan 'el hareketiyle' hakarette bulunduğu öne sürülen Filiz Akıncı'nın yargılandığı davada karar çıktı. Hâkim Kemal Oruç, tutuksuz yargılanan sanığı önce 6 ay hapis cezasına çarptırdı, ardından kamu görevlisi olması nedeniyle cezayı 11 ay 20 güne çevirip ertelemedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, 16 Mart 2014 tarihinde Erdoğan'a, Gündoğdu Meydanı'ndaki miting alanından ayrılırken, evinin balkonundan el hareketiyle işaret yapıp hakaret içeren sözler söylediği öne sürülen Filiz Akıncı'nın 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davaya devam edildi. İzmir 41'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan ve Erdoğan'ın mağdur sıfatıyla yer aldığı davanın 6'cı duruşmasına, tutuksuz yargılanan 2 çocuk annesi ekonomist Filiz Akıncı, avukatı Anıl Güler ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Sema Cansu Bozkurt Sütçü katıldı.

Hâkim Kemal Oruç, sanık Akıncı'nın daha önce bir davadan dolayı ceza aldığından dolayı ek savunmasının alınması gerektiğini belirti. Sanık Akıncı, eski savunmalarını tekrarladığını, bu olayda kendisinin herhangi bir suçunun olmadığını belirtip, "Ben suçsuzum. Suç işlemedim" dedi.

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