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Erdoğan'a 'diktatör' diyen üniversite öğrencisi cezaevinde

Avşar, 70 gün sonra denetimli serbestlikle özgürlüğüne kavuşacak

31 Temmuz 2015 23:55

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a başbakan olduğu dönemde "diktatör" dediği için cezaevine konulan ve 16 gün sonra tahliye edilen üniversite öğrencisi Aykutalp Avşar, Yargıtay 18’inci Ceza Dairesi’nin onama kararı sonrası yeniden cezaevine konuldu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan’a "Diktatör" dediği için 1 yıl 2 ay hapiscezası alan Aykutalp Avşar, cezaevine konuldu. 12 Mart 2015 tarihinde tutuklanan Avşar, sınavları gerekçe gösterilerek 16 gün sonra tahliye edilmişti. Yargıtay 18’inci Ceza Dairesi’nin yerel mahkemenin verdiği kararı onamasıyla Kayseri Öncü Gençlik Başkanı olan Avşar, akşam saatlerinde cezaevine konuldu. Avşar’ı Vatan Partisi İl Başkanı Prof. Dr. Eyüp Selahattin Karakaş, MKK üyesi emekli Astsubay Oktay Yıldırım ve arkadaşları yalnız bırakmadı. Avşar, 70 gün sonra denetimli serbestlikle özgürlüğüne kavuşacak.

 

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