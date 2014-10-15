Erdoğan'a 'diktatör' diyen 4 kişiye beraat kararı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, başbakanlık yaptığı dönemde, "Böyle ülkeyi Allah kahretsin. Diktatör oldu bu başbakan" diye bağırmakla suçlanan dört kişi yargılandıkları davadan beraat etti.

Dönemin başbakanı Erdoğan’ın konvoyunun 25 Temmuz 2014 tarihinde Beşiktaş’tan geçtiği sırada gerçekleşen olayda, ikisi üniversite öğrencisi, biri öğretmen biri şoförlük yapan dört sanık korumalar tarafından darp edilerek gözaltına alınmıştı.



Dört kişi için haklarında, “Başbakana hakaret etmekten” dava açıldı. Ayrıca polislere “faşist polis, devletin köpekleri” diyerek hakaret ettikleri iddia edilmişti. Dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan da “suçtan zarar görme ihtimaline binaen” davaya müdahil olmuştu.

Mahkeme heyeti, dosyadaki tek delilin başbakanlık korumalarının ifadesi olduğu davada, mahkumiyet için yeterli delil olmadığına karar verdi.

Hakim Mustafa Erdoğan karar açıklamasında, "Sanığın bir suçtan cezalandırılmasının temel koşulu suçun kuşkuya yer vermeyen bir kesinlikle ispat edilmesine bağlıdır" dedi.

Dört kişi yargılandıkları davadan beraat etti.