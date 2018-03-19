"Erdoğan'a çok özel bir kayıt götürdüm, izledi, çıldırdı"

AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a "çok özel" bir kayıt götürdüğünü, Erdoğan'ın görüntüleri izleyince çıldırdığını söyledi.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, Beyaz TV'de yayınlanan Dinamit isimli programda konuşan Tayyar'ın ifadeleri şöyle:

"Erdoğan kuşatma altında"

Cumhurbaşkanımızın etrafı kuşatma altında. Bir ilçe başkanı var, ‘Benim kimseye minnet borcum yok, beni reis getirdi' diyor. İl başkanı, ilçe başkanı, il müdürü böyle konuşuyor. Çünkü verilen kararlarda siyaset iradesi yok. Vekilin haberi olmadan il müdürü atarsa o vekili ciddiye alır mı? Sonra 'Beni buraya reis getirdi' der. En yukarının da milletvekillerinin aklını devredışı bırakan aklın, aklını alması lazım.

"Danışmanları izletmemiş, Erdoğan izledi, çıldırdı"

Ben milletvekili olarak Cumhurbaşkanı'na söylediğim şeyleri iletemiyorum. Çok özel bir kayıt götürdüm, Cumhurbaşkanı'na. İzledi, çıldırdı. Böyle bir şey nasıl olur diye. Oysa benim o kaydı bir yıl içerisinde göndermediğim danışmanı yoktu! İzletmemişler Cumhurbaşkanımıza. Onlar hâlâ ordalar. Bir yerde problem var. Sıkıntı büyük.

"Onu kim uçağa aldı"

Ben rektörün karısının mailini yayınladım. Ne diyordu FETÖ'cü o mailde; O'nun yanından ayrılma…. FETÖ'nün çok açık talimatı var burada. Sonra ne oldu, o kadın Cumhurbaşkanımızın Afrika gezisine alındı. Cumhurbaşkanımızın o mailden haberi yok. Yanındakiler? Hepsinin haberi var. Kimi kastettiğimizi herkes biliyor.