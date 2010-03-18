Erdoğan'a Çanakkale'de topraklı protesto

T24 - Valilik önünde çocuklara oyuncak dağıtan Başbakan Erdoğan'ın üzerine 24 yaşında ismi belirlenmeyen bir kadının toprak atması, korumaları hareketlendirdi.



Topraklı protesto sonrasında çevrede bulunan vatandaşlar arasında, şu şekilde diyaloglar yaşandı, "Taş attılar. Toprak mı? Taş mı? Toprak atıyor taş atıyor işte. Toprak toprak toprak... Sayın başbakanım tutalım tutalım."



Protesto sırasında, bir süre o yöne doğru bakan ve tepkisiz kalan Başbakan Erdoğan ise olay sonrasında oyuncak dağıtımına devam etti. Başbakan'a yakın bir şekilde otobüse çarpan toprak parçası nedeniyle korumalar kadını apar topar tutarak otobüsün arka kısmına götürerek bir araca bindirdi. Karakolda ifadesi alınan kadının daha sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.