Erdoğan'a Çamlıca ziyaretinde 'füze'li koruma

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Çamlıca Camii'ndeki incelemelerinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumalarının omuzda taşınabilen hava savunma füzesi ile aldıkları tedbir dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'la birlikte Çamlıca Camii inşaatını ziyaret etti. Kısıklı'daki konutundan Çamlıca Tepesi'ne geçen Erdoğan, burada yapımı devam eden Çamlıca Camii'nde incelemelerde bulundu. Erdoğan’ın korumalarının, omuzda taşınabilen hava savunma füzesi ile önlem aldıkları görüldü. Erdoğan'ın ziyareti esnasında çok sayıda polis ekibi de inşaat çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.