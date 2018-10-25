Erdoğan'a bu telefonu hediye etti

'Diyarbakırlı mucit' olarak da tanınan AKP Bismil ilçe Teşkilatı Başkan Yardımcısı Celal Göger, geçen hafta sonu Diyarbakır'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazılan mesajları, eşleşen gözlük olmadan çalışmayan telefon hediye etti.

​Göger, hafta sonu Diyarbakır'da, partisinin bir otelde verdiği yemekte, milletvekili Mehdi Eker aracılığıyla Erdoğan ile görüştü. Aynı zamanda 'Diyarbakırlı Mucit' olarak tanınan Celal Göger, Erdoğan'a akıllı telefon, gözlük ve yüzük hediye etti.

Göger, Cumhurbaşkanına gençlerin mevcut inovasyon projelerini daha da geliştermeleri için icat ettiği cihazları verdiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız hediyeleri alıp inceleyince çok memnun oldu. Gözlüğe baktı ve telefonun beyaz ekranını görünce şaşırdı. Bismil teşkilatından birinin ilim, bilim ve teknoloji ile ilgilenmesinin kendisini ziyadesiyle mutlu ettiğini söyledi" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye ettiği cep telefonunun ekranının siyah ve beyaz olduğunu, telefona yazılan mesajları, eşleşen gözlük olmadan kimsenin okuyamadığını söyleyen Celal Göger, "Ancak eşleşen gözlük ile mesaj yazılıp okunabiliyor. Hediye ettiğim yüzük ise tansiyon ve nabız ölçmeye yarıyor" dedi.