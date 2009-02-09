Erdoğan’a: Bizi de destekle

Doğu Türkistanlı 150 kişi, 12 yıl önce Doğu Türkistan’ın Gulca Şehri’nde yaşanan katliamı protesto etmek için Çin Halk Cumhuriyeti’nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı.



Bazı grup üyeleri katliam sırasında hayatını kaybedenleri temsilen kefen giydi. Yapılan basın açıklamasında Doğu Türkistanlıların hiçbir zaman Çinli yapılamayacağı belirtildi. Doğu Türkistan Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Kürşat Dönmez, "İsrail Hükümetinin Filistin’deki acımasız katliamına karşı net tavrını koyan başta Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere siyasi partilerimiz, Türk ve İslam dünyasını, Çin Hükümetinin Doğu Türkistan halkına uyguladığı sistemli soykırım ve asimilasyon politikalarına karşı tavır koymaya ve 35 milyon Müslüman-Türk soydaşımıza destek vermeye davet ediyoruz" dedi.

