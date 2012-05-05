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Dünya

Erdoğan’a başsağlığı İsrail’i kıskandırdı

Netanyahu’nun 30 Nisan’da babasını kaybetmesinin ardından ABD Başkanı Obama’nın ancak üç gün sonra özel olarak taziyelerini iletmesi kriz yarattı.

05 Mayıs 2012 07:01

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun 30 Nisan’da babasını kaybetmesinin ardından ABD Başkanı Barack Obama’nın ancak üç gün sonra özel olarak taziyelerini iletmesi kriz yarattı.

Milliyet'in haberine göre, İsrail, ABD Başkanının tutumunu “aşağılayıcı” olarak nitelerken ABD’deki Yahudi lobisi, Obama’nın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı annesi öldüğü gün aradığını hatırlatarak tepki gösterdi.

İsrail Başbakanı’nın babası Benzion Netanyahu’nun 102 yaşında hayatını kaybettiği 30 Nisan günü Obama’dan taziye gelmedi. Baba Netanyahu’nun ölümünden bir gün sonra ise İsrail’in 64’üncü Bağımsızlık Günü çerçevesinde düzenlenen resepsiyonda Obama’nın üst düzey danışmanlarından Valerie Jarret, Başkan adına baş sağlığı diledi. Ancak İsrail basını Obama’nın bir danışmanı aracılığıyla başsağlığı dilemesini “yetersiz ve aşağılayıcı” buldu. Sonunda Obama 2 Mayıs’ta Afganistan ziyaretinden dönüşte uçağından Netanyahu’yu arayarak bizzat taziyelerini iletti.

Ancak Obama‘nın üç gün sonra gelen taziyesi İsraillileri memnun edemedi. Yahudilerin ABD’deki lobi kuruluşlarından Republican Jewish Coalition (Cumhuriyetçi Yahudi Koalisyonu) Twitter’dan tepki göstererek “Obama, Erdoğan matemdeyken de üç gün beklemişti, değil mi?” diye yazdı. Obama, Tenzile Erdoğan 7 Ekim 2011’de vefat ettiğinde Başbakan Erdoğan’ı aynı gün telefonla arayarak taziyelerini iletmişti.

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