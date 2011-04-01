-ERDOĞAN'A AYAKKABI ATMAYA AF KAMPANYASI MADRİD (A.A) - 01.04.2011 - İspanya'nın Sevilla kentinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a ayakkabı fırlattığı için 3 yıl hapis cezası alan Hokman Joma adlı Suriyeli gencin affedilmesi için kampanya başlatıldı. Endülüs İnsan Hakları Derneği (APDH-A), 27 yaşındaki Hokman Joma'nın affedilmesi için imza kampanyası başlatıldığını ve doğrudan Bakanlar Kurulu'ndan af talebinde bulunduklarını duyurdu. İspanya'nın Sevilla kentinde 22 Şubat 2010 tarihinde meydana gelen olayda Joma, NODO Kültürlerarası Vakfı tarafından ödüllendirilen Başbakan Erdoğan'a belediye binasından çıkıp arabaya bineceği sırada ayakkabı fırlatmış ve daha sonra hemen yakalanıp, tutuklanmıştı. İspanyol mahkemesi, uluslararası bir şahsiyete saldırıdan dolayı Joma'ya 3 yıl hapis cezası vermişti.