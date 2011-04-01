T24 LogoT24 Logo
Dünya

ERDOĞAN'A AYAKKABI ATMAYA AF KAMPANYASI MADRİD (A.A)

01 Nisan 2011 14:58

-ERDOĞAN'A AYAKKABI ATMAYA AF KAMPANYASI MADRİD (A.A) - 01.04.2011 - İspanya'nın Sevilla kentinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a ayakkabı fırlattığı için 3 yıl hapis cezası alan Hokman Joma adlı Suriyeli gencin affedilmesi için kampanya başlatıldı. Endülüs İnsan Hakları Derneği (APDH-A), 27 yaşındaki Hokman Joma'nın affedilmesi için imza kampanyası başlatıldığını ve doğrudan Bakanlar Kurulu'ndan af talebinde bulunduklarını duyurdu. İspanya'nın Sevilla kentinde 22 Şubat 2010 tarihinde meydana gelen olayda Joma, NODO Kültürlerarası Vakfı tarafından ödüllendirilen Başbakan Erdoğan'a belediye binasından çıkıp arabaya bineceği sırada ayakkabı fırlatmış ve daha sonra hemen yakalanıp, tutuklanmıştı.  İspanyol mahkemesi, uluslararası bir şahsiyete saldırıdan dolayı Joma'ya 3 yıl hapis cezası vermişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24