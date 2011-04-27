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ERDOĞAN'A AÇILAN DAVALARA RET ANKARA (A.A)

27 Nisan 2011 20:03

-ERDOĞAN'A AÇILAN DAVALARA RET ANKARA (A.A) - 27.04.2011 - Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) üyelerince ''anayasa değişikliği için 12 Eylülde yapılan halk oylamasında 'hayır' diyenleri darbeci olarak'' nitelendirdiği iddiasıyla Başbakan Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde açılan tazminat davaları reddedildi. ADD GYK üyesi Fevzi Coşkun ile Urla Şube Başkanı Ali Yanar'ın Ankara 4. Sulh Hukuk Mahkemesinde, Ordu Şube Başkanı Haluk Türkmen, Safranbolu Şube Başkanı Halil Önder ve Sungurlu Şube Başkanı Ali Güneşligün'ün ise Ankara 7. Sulh Hukuk Mahkemesinde açtıkları davaların karar duruşmaları bugün yapıldı. Duruşmalara, davacıların avukatlığını yapan Tayyar Selçuk ile Erdoğan'ın avukatı Burhanettin Sevencan katıldı. Avukat Selçuk, önceki beyanlarını tekrarlayarak davaların kabul edilmesini talep etti. Avukat Sevencan ise davaların reddine karar verilmesini istedi. Mahkemeler, davaların reddine karar verdi. Dava dilekçelerinde, Erdoğan'ın, katıldığı bir televizyon programında, ''anayasa değişikliği için yapılacak halk oylamasında 'hayır' diyenleri darbeci olarak'' nitelendirdiği iddia edilmişti. Dilekçelerde, Erdoğan'dan tazminat talebinde bulunulmuştu. Bugüne kadar Ankara 4, 5, 6, 7. ve 8. sulh hukuk mahkemelerinde, Başbakan Erdoğan aleyhinde ADD üyelerince aynı konuda açılan 17 dava daha ret kararıyla sonuçlanmıştı.

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