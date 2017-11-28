Erdoğan ziyaret edecekti; Yunanistan'da DHKP-C operasyonu

Yunanistan polisi başkent Atina'da DHKP-C operasyonu düzenlendi. Aramaların sürdüğü ve 9 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Operasyonun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan ziyaretinin hemen öncesinde gerçekleşmesi dikkat çekti.

Yunan polis yetkilileri 9 kişinin gözaltına alındığını, tutuklananlar arasında Afgan ve Kürt uyruklu şüphelilerin bulunduğunu belirtti.

Ayrıca patlayıcı materyal, infilak mekanizmasına bağlamak için kablolar ve diz üstü bilgisayarlar ele geçirildiği bildirildi.

Baskınların terör örgütü DHKP-C ile bağlantılı olduğu belirtildi. Operasyonlar sürüyor.

Yunanistan terörle mücadele timlerinin Atina'daki bir daireye düzenledikleri baskında gözaltına alınanların, DHKP-C'nin Türkiye'de düzenlediği intihar saldırılarıyla bağlantısının derinlemesine araştırıldığı belirtildi.

Operasyonların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Aralık ayı başında Atina’ya yapmayı planladığı ziyaret öncesinde gerçekleşmesi dikkat çekti.

Erdoğan, 65 yıl sonra Yunanistan’a resmi ziyaret düzenleyen ilk Türkiye Cumhurbaşkanı olacak.