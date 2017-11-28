T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erdoğan ziyaret edecekti; Yunanistan'da DHKP-C operasyonu

Erdoğan, 65 yıl sonra Yunanistan’a resmi ziyaret düzenleyen ilk Türkiye Cumhurbaşkanı olacak

Temsili fotoğraf

28 Kasım 2017 15:21

Yunanistan polisi başkent Atina'da DHKP-C operasyonu düzenlendi. Aramaların sürdüğü ve 9 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Operasyonun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan ziyaretinin hemen öncesinde gerçekleşmesi dikkat çekti.

Yunan polis yetkilileri 9 kişinin gözaltına alındığını, tutuklananlar arasında Afgan ve Kürt uyruklu şüphelilerin bulunduğunu belirtti.

Ayrıca patlayıcı materyal, infilak mekanizmasına bağlamak için kablolar ve diz üstü bilgisayarlar ele geçirildiği bildirildi.

Baskınların terör örgütü DHKP-C ile bağlantılı olduğu belirtildi. Operasyonlar sürüyor.

Yunanistan terörle mücadele timlerinin Atina'daki bir daireye düzenledikleri baskında gözaltına alınanların, DHKP-C'nin Türkiye'de düzenlediği intihar saldırılarıyla bağlantısının derinlemesine araştırıldığı belirtildi.

Operasyonların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Aralık ayı başında Atina’ya yapmayı planladığı ziyaret öncesinde gerçekleşmesi dikkat çekti.

Erdoğan, 65 yıl sonra Yunanistan’a resmi ziyaret düzenleyen ilk Türkiye Cumhurbaşkanı olacak.

ETİKETLER

yunanistatürkiyecumhurbaşkanıtayyip erdoğanziyaretdhkpcoperasyon

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24