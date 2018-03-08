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Erdoğan: Zeytin Dalı Harekâtı'nda 3 bin 89 terör örgütü mensubu etkisiz hâle getirildi

"Biz oraya işgal için girmedik"

08 Mart 2018 18:44

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TSK'nın ÖSO ile birlikte Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'e yönelik olarak gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı'nda 3 bin 89 terör örgütü mensubu etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Dünya Kadınlar Günü Programı'nda konuştu.

Erdoğan programda Afrin hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Bizim dinimiz İslam, sevgili Peygamberimiz görevi üstlendiğinde eve geldiğinde Hz. Hatice validemiz onun tek dayanağıydı. Peyamberimiz yetimdi, öksüzdü. Her şeyi Hatice validemizdi. Beni öğütün dediğinde bir ürpertisi vardı. O anda validemiz Peygamberimize o gücü kuvveti verdi. Validemiz aynı zamanda Mekke'nin en önemli zenginlerindendi. Güçlüydü. En ufak bir Peygamberimize karşı merhamette ben zenginim sen değilsin, böyle bir şeyi olmamış, tam aksine sahiplenmişti. O bütünleşme bizim inancımızda kadını çok farklı yere doğru çıkartıyor.Bu birlikteliğimiz sadece burada kalmayacak. Bugün, Afrin'de, az önce perdede izledik o kızlarımızın, o polislerimizin, Afrin'de savaşanlarımız, nasıl yürekleri var değil mi? O yürektir ki Afrin'de neticeyi aldım, netice şu anda etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 3089. Afrin'de bitecek en az 150 bin belki 200 bin kişi geri dönecek. Biz sadece teröristlerden buraları temizlemek için buradayız. Gerçek sahiplerine orayı teslim ederek asıl görev alanına döneceğiz."

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