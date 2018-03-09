Erdoğan: Zeytin Dalı Harekâtı'nda 3 bin 171 terör örgütü mensubu etkisiz hâle getirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genel Merkezi'nde Siyaset Akademisi toplantısının açılışında konuştu. Erdoğan Zeytin Dalı Harekâtı'nı da değerlendirdiği konuşmasında, etkisiz hâle getirilen terör örgütü mensubu sayısının 3 bin 171 olduğunu açıkladı.

Erdoğan, partisinin genel merkezinde Siyaset Akademisi'nin açılışında konuştu. Cumhurbaşkanı şu ifadeleri kullandı:

"Hedef Afrin. İyi bir noktaya geldik. Etkisiz hale getirilenlerin sayısı 3171 oldu. Afrin merkez kuşatılmış vaziyette. Her an merkeze girmekle karşı karşıyayız."