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Erdoğan: Zeytin Dalı Harekâtı'nda 3 bin 171 terör örgütü mensubu etkisiz hâle getirildi

"Her an Afrin merkeze girebiliriz"

09 Mart 2018 18:35

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genel Merkezi'nde Siyaset Akademisi toplantısının açılışında konuştu. Erdoğan Zeytin Dalı Harekâtı'nı da değerlendirdiği konuşmasında, etkisiz hâle getirilen terör örgütü mensubu sayısının 3 bin 171 olduğunu açıkladı.

Erdoğan, partisinin genel merkezinde Siyaset Akademisi'nin açılışında konuştu. Cumhurbaşkanı şu ifadeleri kullandı:

"Hedef Afrin. İyi bir noktaya geldik. Etkisiz hale getirilenlerin sayısı 3171 oldu. Afrin merkez kuşatılmış vaziyette. Her an merkeze girmekle karşı karşıyayız."

 

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