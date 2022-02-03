Erdoğan, Zelenski tarafından resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Ukrayna’nın başkenti Kiev'e gitti. Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından Erdoğan, Devlet Başkanı Zelenski tarafından resmi törenle karşılandı.

Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.

Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin davetlisi olarak, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 2. Dünya Savaşı'nda ölenlerin anısına yapılan Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bıraktı.

Zelenskii'nin davetlisi olarak, Türkiye ile Ukrayna arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Onuncu Toplantısı'na katılmak üzere Kiev'e gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. Dünya Savaşı'nda ölenlerin anısına yapılan Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bırakmasının ardından Marinski Sarayı'na geçti.

Erdoğan, buradaki resmi karşılama töreni sonrası Zelenski ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, görüşme öncesinde "Şeref Defteri"ni imzaladı.

İki liderin görüşmesi, yaklaşık 3 saat 10 dakika sürdü. Bu toplantının ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.