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Erdoğan: Zararımıza da olsa erken seçime hayır!

Ekonomi Bakanlığı'nın düzenlediği 8. Yatırım Danışma Konseyi Toplantısı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında başladı

31 Ekim 2013 14:06

Ekonomi Bakanlığı'nın düzenlediği 8. Yatırım Danışma Konseyi Toplantısı'nda konuşan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Bize sorarlar, 'erken seçim var mı?' Hayır. Zararımıza da olsa hayır" dedi. Başbakanlık Dolmabahçe Ofisi'ndeki toplantıda konuşan Erdoğan, Türkiye ekonomisinin büyümeye devam ettiğini belirtti ve istikrar odaklı politikalar sonucunda Türkiye'nin "tercih edilen merkez" haline geldiğini savundu.

Konuşmasında seçim sürelerine de değinen Erdoğan, "Türkiye'de çok sık seçim yapılırdı. Biz 11 yıl boyunca seçim ekonomisine asla müsaade etmedik. Beş ay sonra seçim var. Biz yine aynı kararlılıkla devam ediyoruz. Seçimlerin zamanında yapılmasına azami özen gösterdik. 11 yıl öncesine kadar ülkemizde çok partili siyasal hayatta ortalama seçim dönemi 16 aydı. Biz geldikten sonra, ilan edilen süre ne ise biz o sürede seçim yapıyoruz. Ülkemizde genel seçimler dört yılda, yerel seçimler beş yılda bir yapılıyor. Bize sorarlar, 'erken seçim var mı?' Hayır. Zararımıza da olsa hayır" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin artık ekonomik açıdan güvenli bir liman olduğunu söyleyen Erdoğan, "Merkez Bankası'na sürekli para bastırılırdı. 1'in yanında altı tane sıfır vardı. Göreve geldiğimizde paramızın değeri kalmamıştı. Göreve geldik, bu sıfırları attık. Mali disiplin yoktu. Bunu sağladık. Toplumdaki geçici rahatlamalardan sonra, biz kalıcı rahatlamayı sağladık. Gerek ulusal, gerek uluslararası sektör Türkiye'nin güvenli bir liman olduğunu biliyor" diye konuştu. 

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