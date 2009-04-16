Erdoğan, Zapatero ve Annan'a 'Medeniyet' ödülü

Gürsel KÖKSAL / FRANKFURT

Almanya’nın Frankfurt kentinde 2005 yılında kurulan ve adını İbn-i Sina'nın Latince adından alan “Avicenna Preis e.V” (Avicenna Ödülü Derneği) isimli derneğin bu yıl ilk kez verilecek ödülünün sahibi “Medeniyetler İttifakı” olacak.Derneğin avicenna-preis.com adresli internet sitesindeki açıklamaya göre ödül “Medeniyetler İttifakı”nın girişimcileri olan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero ve Birleşmiş Milletler eski Genel Sekreteri Kofi Annan'a verilecek.100 bin Euro’luk ödül, 10 Mayıs Pazar günü Frankfurt'taki ünlü St. Paul Kilisesi'nde düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek.Halk tarafından seçilmiş ilk Alman parlamentosuna (1848-49) ev sahipliği yaparak tarihe geçen St. Paul Kilisesi, II. Dünya Savaşı'ndan sonra ise “tüm Almanların evi” sıfatıyla Almanya çapında önemli siyasal ve kültürel etkinlere ev sahipliği yapıyor.Örneğin, Alman kültür dünyasının en büyük ödülü olarak bilinen Alman Yayıncılar Birliği'nin “Barış Ödülü” de her yıl düzenlenen Uluslararası Frankfurt Kitap Fuarı sırasında burada düzenlenen büyük törenle sahiplerine veriliyor. Barış Ödülü, Türkçe'nin ünlü yazarları Orhan Pamuk ve Yaşar Kemal'e de 2005 ve 1997 yıllarında burada verilmişti.Başkanlığını Türk Alman Sağlık Vakfı Başkanı Dr. Yaşar Bilgin'in yaptığı derneğin internet sayfasında ödülün “Medeniyetler İttifakı”na verilmesinin gerekçesi şöyle açıklanıyor:“İlk Avicenna Ödülü, 2005 yılında Türkiye ve İspanya başbakanları tarafından, Birleşmiş Milletler'in himayesinde kurulan 'Medeniyetler İttifakı'na veriliyor. İttifak’ın girişimcileri, BM eski Genel Sekreteri Kofi Annan, İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapetero ve Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, bu ödülle onurlandırmalı. Böylece Avicenna Ödülü'nün hedefini, ortaya çıkış öyküsünden de görüleceği gibi çok iyi bir biçimde yansıtan bir kurum ödüllendirilmiş olacak.”Medeniyetler İttifakı'nın esas olarak batı ve Müslüman dünyası arasında ortak atılımlar oluşturmayı, dini ve sosyal engelleri aşmayı, aşırılı eğilimlerle mücadeleyi hedeflediği belirtiliyor.“Batı ve doğu arasında karşılıklı anlayışı sağlayan sosyal köprüler kuran ya da farklı kültürel kökenlerden insanlar arasında barışçı ve hoşgörülü birlikte yaşamı geliştiren” kişi, kurum ve projelere verilmesi öngörülen ödülün töreni Almanya'nın Hessen eyaletinin Başbakanı Roland Koch'ın himayesinde gerçekleştirilecek.Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin önde gelen isimleri arasında yer alan Koch, geçen yılki eyalet seçimlerinde Almanya'daki göçmen gençlerini hedef alan ve sadece siyasi rakiplerinin değil, kendi partisinden çok sayıda politikacıdan da tepki alan kampanyayla dikkatleri çekmişti. Koch, 1999'daki seçilme şansının çok düşük olduğu eyalet seçimlerini de dönemin sosyal demokrat-yeşiller federal hükümetinin Almanya'daki göçmenlere çifte vatandaşlık hakkı tanıyan reform girişimine karşı başlatılan ve kısa sürede “Türk karşıtı ve Türk düşmanı” bir boyut olan imza kampanyalarının ardından kazanmıştı.İnternet sayfasında Avicenna'nın Arapça yazılışına yer verilen, ancak Türkçesi yer almayan derneğin başkanlığını kısa bir süre önce CDU'dan Avrupa Parlamentosu'na aday gösterilen Dr. Yaşar Bilgin yapıyor. 20 Eylül 2005'de Frankfurt'ta kurulan derneğin adresi olarak da Bilgin'in uzun yıllardır başkanlığını yaptığı Türk Alman Sağlık Vakfı gösteriliyor.Derneğin yönetim kurulundaki diğer üyeler de şöyle: Prof. Dr. Mehmet Sağlam (eski Milli Eğitim Bakanı, Kamu Etik Kurumu Başkanı), Prof. Dr. Volker Roelcke (Giessen Üniversitesi Tıp Tarihi Enstitüsü Müdürü), Prof. Dr. Michael Popovic (Hessen Eyalet Tabibler Odası Genel Müdürü), Ulrike Foracı (Hessen Yabancılar Meclisleri Çalışma Birliği Genel Müdürü), Prof. Dr. Hartmut Kress (Bonn Üniversitesi, Protestan İlahiyatı Fakültesi, Sosyal Etik Bölümü), Prof. Dr. Hans-Ulrich Klör (Türk Alman Sağlık Vakfı 2. Başkanı),Derneğin internet sayfasında aşağıdaki şirket ve kurumlara bağışları sayesinde ödülün mümkün olduğu gerekçesiyle de teşekkür ediliyor: Stada AG (ilaç firması), Herbert-Quandt Vakfı (Almanya'nın büyük otomobil şirketlerinden BMW ve kimya şirketlerinden Altana'nın en büyük ortağı Quandt ailesinin vakfı), Hertie Vakfı, Heleba (Hssen-Thüringen Eyalet Bankası), Sanofi Pasteur MSD (ilaç firması), Gezyme (ilaç firması), Fraport (Frankfurt Havalanı'nı işleten şirket).