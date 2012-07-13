Başbakan Erdoğan: Leyla Zana'yı susturmaya çalışıyorlar....

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Ak Parti Van 4.Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada BDP'li Leyla Zana ile yaptığı görüşmeye ilişkin 'Çözüm umudunu dile getirmesinden hem BDP hem de terör örgütü çok ciddi şekilde rahatsız oldu.Leyla Zana'yı susturmaya çalışıyorlar' dedi.

'Sayın Leyla Zana'yı susturmaya çalışıyorlar'

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Ak Parti Van 4.Olağan İl Kongresi'nde konuştu. AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Bağımsız Milletvekili Leyla Zana ile yaptığı görüşmeyle ilgili, “Sayın Leyla Zana'nın bizimle görüşmesinden, çözüm umudunu dile getirmesinden hem BDP hem de terör örgütü çok ciddi şekilde rahatsız oldu. Art arda çok sert açıklamalar yaptı. Şu anda mahalle baskısı uygulayarak, tehdit ederek, korkutarak Sayın Leyla Zana'yı susturmaya çalışıyorlar” dedi.

Van depremi ve PKK saldırıları

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “23 Ekim'de Van'da deprem oldu, ne terör örgütü, ne de BDP tahriklere, provokasyonlara, kanlı eylemlere en küçük bir ara vermediler. 75 milyon Van'ın acısı için ağarlarken, 75 milyon Van için seferber olurken, bölücü terör örgütü kan akıtmaya ve BDP provokasyon yapmaya devam etti. Türkiye, hatta dünya Van'da enkaz kaldırmaya çalışırken terör örgütü Van'ın ilçelerinde mayınlı tuzaklar hazırladı. Vanlılar burada enkaz altından insan kurtarmaya çalışırken, Van Belediyesi'nin cenaze araçları, Malatya morgunun önünde ne yazıkki terörist cenazesi taşımak için tahsis edildi. Türkiye'nin her yerinden doktorlar burada Vanlı kardeşime fedakarca hizmet etmenin mücadelesini verirken, BDP'nin milletvekili geldi burada doktora şiddet uygulamak gibi bir densizliğin, terbiyesizliğin içine girdi.” şeklinde konuştu.