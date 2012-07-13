T24 LogoT24 Logo
Gündem

Başbakan Erdoğan: Leyla Zana'yı susturmaya çalışıyorlar....

Erdoğan, "Van depremiyle terör örgütünün, BDP'nin BDP'li belediyelerin maskesi bir kez daha yere düşmüştür. Bunlar sadece ve sadece kan ticareti yaparlar, can ticareti yaparlar" dedi.

13 Temmuz 2012 21:20

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Ak Parti Van 4.Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada BDP'li Leyla Zana ile yaptığı görüşmeye ilişkin 'Çözüm umudunu dile getirmesinden hem BDP hem de terör örgütü çok ciddi şekilde rahatsız oldu.Leyla Zana'yı susturmaya çalışıyorlar' dedi.

 
 

'Sayın Leyla Zana'yı susturmaya çalışıyorlar'

 
 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Ak Parti Van 4.Olağan İl Kongresi'nde konuştu. AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Bağımsız Milletvekili Leyla Zana ile yaptığı görüşmeyle ilgili, “Sayın Leyla Zana'nın bizimle görüşmesinden, çözüm umudunu dile getirmesinden hem BDP hem de terör örgütü çok ciddi şekilde rahatsız oldu. Art arda çok sert açıklamalar yaptı. Şu anda mahalle baskısı uygulayarak, tehdit ederek, korkutarak Sayın Leyla Zana'yı susturmaya çalışıyorlar” dedi. 
 
 

Van depremi ve PKK saldırıları

 
 
AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “23 Ekim'de Van'da deprem oldu, ne terör örgütü, ne de BDP tahriklere, provokasyonlara, kanlı eylemlere en küçük bir ara vermediler. 75 milyon Van'ın acısı için ağarlarken, 75 milyon Van için seferber olurken, bölücü terör örgütü kan akıtmaya ve BDP provokasyon yapmaya devam etti. Türkiye, hatta dünya Van'da enkaz kaldırmaya çalışırken terör örgütü Van'ın ilçelerinde mayınlı tuzaklar hazırladı. Vanlılar burada enkaz altından insan kurtarmaya çalışırken, Van Belediyesi'nin cenaze araçları, Malatya morgunun önünde ne yazıkki terörist cenazesi taşımak için tahsis edildi. Türkiye'nin her yerinden doktorlar burada Vanlı kardeşime fedakarca hizmet etmenin mücadelesini verirken, BDP'nin milletvekili geldi burada doktora şiddet uygulamak gibi bir densizliğin, terbiyesizliğin içine girdi.” şeklinde konuştu.
 

ETİKETLER

erdoğanleyla zanabdppkk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24