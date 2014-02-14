Erdoğan Zaman muhabiri soru sorunca neden göz kırptı?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Başbakan Tayyip Erdoğan'a "Zaman muhabirinin soru sorması üzerine yaptığınız göz kırpma hareketinin bir hedef belirleme talimatı olduğu iddiası doğru mudur?" diye sordu.

Tanrıkulu'nun Başbakan Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunduğu soru önergesi şu şekilde:

- 11 Şubat 2014 tarihinde Siz ve İspanya Başbakanının birlikte yer aldığınız ortak basın toplantısında, Zaman Gazetesi Muhabirinin soru sorması üzerine yaptığınız göz kırpma hareketinin bir hedef belirleme talimatı olduğu iddiası doğru mudur?

- Zaman Muhabirinin kendisini tanıtması üzerine önde bulunan bir kişiye göz kırptığınız iddiası doğru mudur?

- Zaman Gazetesi Muhabirinin sorduğu sorular sebebiyle bundan sonraki programlarınızda yer alamayacağı iddiası doğru mudur?

- Göz kırpma hareketiniz ile "Basın"a üstü kapalı bir mesaj mı vermek istediniz?